Florian Coldea, „șeful cel mare” care „îi are pe toți la mână”. Cum opera „echipa” condusă de fostul șef SRI (Stenograme DNA)

Foștii generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, împreună cu avocatul Doru Trăilă formau o „echipă” care ajuta oamenii să-și rezolve problemele în justiție contra unor onorarii, potrivit ordonanței prin care procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a urmăririi penale în acest dosar. Florian Coldea era numit de apropiații săi „șeful cel mare” sau „FC-ul” și este descris drept un om obișnuit să dea ordine care să fie executate. Stenogramele atașate de procurori arată că membrii acestei „echipe” lăsau de înțeles că au acces la nivel înalt, până la miniștri, pentru a rezolva probleme.

Omul de afaceri care a făcut denunțul la DNA, Cătălin Hideg, a ajuns la cei trei membri ai „echipei” prin intermediul altui afacerist, Dan Tocaciu, care i-ar fi spus că aceștia îl pot ajuta să-și rezolve problema legată de un dosar penal pentru fonduri europene, potrivit ordonanței procurorilor DNA.

Cătălin Hideg i-a cunoscut pe Florian Coldea și pe Dumitru Dumbravă, care i-au spus că îl pot ajuta, iar în urma unei întâlniri și cu avocatul Doru Trăilă i s-a comunicat prețul: 700.000 de euro plus TVA. Au urmat negocieri care s-au finalizat la 600.000 de euro plus TVA.

Mai departe, el a fost îndrumat să semneze contracte de asistență juridică cu casa de avocatură SCP „Doru Trăilă și Asociații”. O anexă a acestui contract permitea caseri de avocatură să angajeze un consultant pe care să îl plătească din onorariile stabilite.

„Clauza privind dreptul societății de avocatură de a angaja un consultant constituie, potrivit actelor de urmărire penală efectuate în prezentul dosar, o dovadă a faptului că acest mecanism de ascundere a adevăratei naturi a sumelor de bani pretinse/încasate, aceea de folos necuvenit obținut din săvârșirea unei infracțiuni de corupție, reprezintă un fapt prestabilit ca mod de operare, prin încheierea unui contract cadru de consultanță între S.C.P. „Doru Trăilă și Asociații” și SC Wise Line Consulting SRL (societate controlată de Dumitru Dumbravă - n.r.), precum și a unui contract de consultanță între SC Wise Line Consulting SRL și SC Strategic Sys SRL (societate controlată de Florian Coldea - n.r.)”, potrivit ordonanței DNA.

Pentru că omul de afaceri nu a putut să facă plățile cum era prevăzut în contract, au început presiunile asupra lui.

„Din probele administrate rezultă că, pentru a-l determina să efectueze plata sumelor pretinse, avocatul (Doru Trăilă) a utilizat pe de o parte acte de constrângere psihică a martorului denunțător, prin punerea acestuia în situația de a alege între a suporta posibile repercusiuni din partea unor persoane cu privire la care se pretindea că ar controla actul de justiție și îndeplinirea pretențiilor privind plata sumelor stabilite prin contract, iar pe de altă parte a procedat la întreținerea convingerii martorului (Cătălin Hideg) că echipa din care face parte are influență asupra magistraților, sens în care l-a prezentat pe judecătorul de caz ca pe o persoană asupra căreia are un anumit ascendent ca urmare a relației profesor – student și pe care ar putea să o determine să pronunțe o hotărâre favorabilă în cadrul dosarului penal”, mai arată procurorii.

„Îi are pe toți la mână”

Presiunile asupra lui Cătălin Hideg să plătească au continuat, într-o întâlnire cu Dumitru Dumbravă spunându-i-se că „FC-ul are o problemă cu asta”.

În altă întâlnire, cu avocatul Doru Trăilă, acesta i-a spus despre Florian Coldea că „Reacția domnului celălalt a fost destul de categorică. El e o persoană, așa, mai dintr-o bucată și care e obișnuit să dea dispoziții, din ce m-am prins eu și… ele trebuie executate. Cam așa vede lucrurile. Că dacă ești șef toată viața…”.

Procurorii arată că „imaginea publică a numiților Coldea Florian și Dumbravă Dumitru, care, exercitând de-a lungul timpului funcții însemnate în instituții importante ale statului, au fost percepuți ca oameni puternici și influenți, fiind considerați în comunitate ca având influență asupra magistraților, este un factor de natură a crea în mod real convingerea cumpărătorului de influență că aveau posibilitatea de a influența actul de justiție”.

Ei dau ca exemplu o altă discuție între Dumitru Dumbravă și omul de afaceri Cătălin Hideg, în care fostul general SRI lasă de înțeles că are acces la toatele nivelele de decizie în stat.

Dumitru Dumbravă: „Acum eu vă mai spun o chestiune. Orice am putea să facem, să aranjăm acum, în perioada asta …[neinteligibil]… e sfârșit de epocă. Se va schimba, se vor schimba multe în administrație. Se vor schimba adică… credeți-mă! Două, trei luni de zile, mai strângeți din dinți. O să mai… se ducă la vale. După ce se stabilizează lucrurile pe administrație, după aia știm cu cine vorbești: ministru, secretar de stat. E altă treabă. Credeți-mă! (...) Deci eu vă spun că am văzut filmul. Vorbim acuma pe nișa asta, batem palma, facem, primim promisiuni că nu știu ce. (...) Și după ce se termină alegerile și se reface structura, osatura statului… trebuie să o luăm fix de la zero și avem un mare handicap, pentru că venim: „A! Păi voi ați fost cu… ăialalții!”. (Stenograme dosar)

De altfel, și apropiații lor vorbeau despre influența pe care pot să o aibă la nivel înalt.

Dan Tocaci, om de afaceri inculpat în dosar: Păi, el dacă te apucă să deschidă 2-3 vorbe că… cade România. Din două… dă două drumuri… două ă… dă 2-3 direcții, cade România, pe safety. M-ai înțeles?

Cătălin Hideg: Cine dracu’ să mai cadă? Nu vezi, că acum cad ei.

Dan Tocaci: Păi, nu cad ei. Păi, gândește-te ce conexiuni au. Au Uniunea Europeană… cu Kovesi, cu alea…

Cătălin Hideg: Păi, mai au?

Dan Tocaci: Kovesi dacă face așa, se… se duce peste ea, ce crezi că… De ce crezi că… Au o putere fantastică. Da’ îi lasă în pace, îți spun eu.(....)

Cătălin Hideg: N-or mai avea putere, frate.

Dan Tocaci: N-are cum să nu aibă putere, mă. Îi are pe toți la mână. (Stenograme dosar)

Circuitul banilor

Procurorii au mai stabilit că omul de afaceri Cătălin Hideg a făcut plăți către casa de avocatură a lui Doru Trăilă, care, mai departe, a făcut plăți către societatea Wise Line Consulting SRL, controlată de Dumitru Dumbravă, care, la rândul ei, a făcut plăți mai departe către Strategic Sys SRL, controlată de Florian Coldea.

„S-a constat de asemenea că, după efectuarea încasărilor de la aceste firme, SCP Doru Trăilă și Asociații efectuează plăți către Wise Line Consulting SRL, precum și plăți către cei trei avocați asociați. S-a remarcat faptul că onorariile celor trei avocați sunt constante (...). Prin urmare cea mai mare parte a încasărilor este redirecționată către SC Wise Line Consulting SRL.

Din analiza tranzacțiilor efectuate de către Wise Line Consulting SRL rezultă că după efectuarea încasărilor de la SCP „Doru Trăilă și Asociații, efectuează la rândul său plăți către alte societăți de consultanță, printre care Strategic Sys S.R.L., Cocoandconsulting SRL, Interdiligence SRL.

Caracterul repetitiv al plăților efectuate creează o suspiciune plauzibilă în sensul că SCP Doru Trăilă și Asociații reprezintă doar un vehicul pentru transferul sumelor de bani către societățile de consultanță, concluzie întărită și de faptul că, deși sunt încheiate contractate servicii de asistență juridică, ponderea serviciilor de asistență din costul total achitat de beneficiarul acestora, raportat la serviciile de consultanță contractate, este redusă”, potrivit procurorilor DNA

„Putem concluziona că pentru a disimula natura și proveniența sumelor de bani ce au fost achitate de (Cătălin Hideg) „echipei” din care face parte și numitul Dumbravă Dumitru, SC Wise Line Consulting SRL a încheiat cu SCP Doru Trăilă și Asociații contracte de consultanță și acte adiționale la acestea în baza cărora a emis facturi fiscale și a încasat la data de 28.11.2023 suma de 238.000 lei, iar la data de 19.01.2024 suma de 119.000 lei, ascunzând astfel folosul pretins și sumele încasate de numitul Dumbravă Dumitru din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

De asemenea, în același context, SC Strategic Sys SRL a încheiat cu SC Wise Line Consulting SRL contracte de consultanță și acte adiționale la acestea în baza cărora a emis facturi fiscale și a încasat la data de 04.12.2023 suma de 87.279,81 lei, iar la data de 05.02.2024 suma de 8.765,31 lei, ascunzând astfel folosul pretins și sumele încasate de numitul Coldea Florian din săvârșirea infracțiunii de trafic de influență”, concluzionează anchetatorii.

Procurorii au dispus cercetarea pentru trafic de influență a lui Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Doru Trăilă și pentru cmplicitate la trafic de influență a omului de afaceri Dan Tocaci.

De asemenea, firmele celor doi foști generali SRI, Wise Line Consulting SRL și e Strategic Sys SRL, sunt cercetate pentru spălarea banilor.

