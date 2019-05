Fostul ministru Doina Pană ar fi fost otrăvită. DIICOT a deschis o anchetă

Procurorii antitero investighează ipoteza otrăvirii cu mercur a fostului ministru al apelor şi pădurilor, Doina Pană. Deputatul a declarat, miercuri, la Antena 3, că după ce a demisionat din Guvern, la începutul anului trecut, pe fondul unei stări alterate de sănătate, a aflat că era intoxicată cu mercur.

Fostul ministru Doina Pană susține că a fost otrăvită cu mercur Foto: gov.ro

Doina Pană a precizat că a mers la poliţie pentru a face plângere abia după semnarea decretului prin care preşedintele a luat act de demisia sa, pentru a nu afecta imaginea României.

„Oboseală e din orice poziție, într-adevăr, din cea de ministru e la un moment dat cronică. Am cumpănit foarte mult, e o decizie grea pe care am luat-o. Nu mi-a fost simplu, mă gândesc la ea de câteva săptămâni și am considerat că e decizia corectă”, declara pentru Digi24, în ianuarie 2018, ministrul Doina Pană.

Ea își anunțase demisia în 3 ianuarie 2018. „Starea mea de sănătate nu-mi mai permite continuarea activității în calitate de ministru. Prin urmare, vă prezint demisia mea din calitatea de ministru în cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor, pe motiv de sănătate. Apreciez conlucrarea deosebit de fructuoasă pe care am avut-o și vă asigur de întregul meu sprijin pentru îndeplinirea programului de guvernare, din calitatea mea de parlamentar”, se arăta în textul prin care Doina Pană își anunța demisia, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Citiți și: Liderii opoziției din R. Moldova acuză, cu trei zile înainte de alegeri, că au fost otrăviți cu metale grele

Metalele grele, un pericol pentru organism

