Liderii opoziției din R. Moldova acuză, cu trei zile înainte de alegeri, că au fost otrăviți cu metale grele

Maia Sandu și Andrei Năstase, liderii coaliției pro-europene (de opoziție) ACUM din Republica Moldova, acuză autoritățile, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare, că au încercat să-i otrăvească. Cei doi lideri au anunțat joi, într-o conferință de presă, că doctorii au descoperit că au în sânge un nivel neobișnuit de metale grele.

Liderii blocului electoral ACUM (Partidul Acţiune şi Solidaritate /PAS/ şi Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr /PPDA/) afirmă că, în urma mai multor teste, le-au fost depistate cantităţi exagerate de metale grele în sânge. Iar medicii spun că o astfel de acumulare nu poate fi explicată în mod natural.

„A fost o perioadă în care am avut probleme de sănătate, am mers şi am făcut teste şi am descoperit că aveam un conţinut exagerat de metale grele în sânge şi acest lucru mi s-a întâmplat şi mie, şi dlui Năstase. Am făcut tratament şi acest tratament a ajutat la coborârea nivelului acestor metale în sânge. După o perioadă, testele recente au arătat iarăşi o creştere, iar medicii cu care am discutat spun că această acumulare nu se poate întâmpla în mod natural, fără o intervenţie dinafară”, a declarat Maia Sandu, citată de Radio Europa Liberă.

La rândul său, Andrei Năstase a acuzat puterea: „Ne vor moartea”.

„Vă spun cu toată certitudinea: suntem ţintele unor atacuri mişeleşti din partea acestei guvernări care ne doreşte morţi. Au atentat la viaţa şi sănătatea noastră prin metale grele, s-a apelat la mercur şi împotriva mea, şi împotriva Maiei Sandu, şi împotriva dlui Machedon (Alexandru Machedon, o a treia presupusă victimă - n,r.), şi împotriva altor colegi care s-au aflat în anturajul nostru. Esenţial este că am fost supuşi unor atacuri cu acest mercur, a cărui origine nu este deocamdată identificată”, a spus Andrei Năstase.

Un purtător de cuvânt al Partidului Democrat, aflat la guvernare, au respins acuzații, calificându-le drept „ciudate” și „fantasmagorice”.

În Republica Moldova au loc duminică, 24 februarie, alegeri parlamentare în care principalii competitori sunt socialiștii președintelui Igor Dodon, considerați apropiați de Moscova, Partidul Democrat, din rândul căruia face parte influentul oligarh Vlad Plahotniuc, și blocul opoziției ACUM, care acuză conducerea țării de corupție gravă. Sondajele arată că niciuna dintre forțele politice nu va reuși să obțină majoritatea absolută.

Alegerile ameninţă să consolideze sciziunea între forţele prooccidentale şi proruse într-un moment în care preocupările legate de corupţie şi democraţie au afectat relaţiile Chişinăului cu Uniunea Europeană.

Este pentru prima dată când într-o campanie electorală din Republica Molodva se formulează acuzaţii ca cele ale lui Andrei Năstase şi Maiei Sandu. S-a întâmplat, în schimb, în 2004 în Ucraina vecină, când în toiul campaniei electorale fostul președinte Viktor Iușcenko a susținut că a fost otrăvit cu dioxină de serviciile secrete ucrainene, reamintește Europa Liberă.

