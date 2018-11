Info Digi24. Personajul surpriză audiat în dosarul Tel Drum, pe lângă Manda şi Bădălău

Trei persoane au fost citate astăzi la DNA, în calitate de martori, în dosarul Tel Drum, cel care îl vizează pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

Citările erau pentru orele 12.00, 13.00 şi 15.00.

Coincidenţă sau nu, exact la acele ore, au intrat în sediul instituţiei, pe rând, directorul SIE-Gabriel Vlase, preşedintele PSD Giurgiu-Niculae Bădălău şi vicepreşedintele Senatului, Claudiu Manda. Niculaie Bădălău a negat că audierea lui de astăzi ar fi avut legătură cu dosarul Tel Drum sau cu cel al lui Călin Popescu Tăriceanu.

„Am fost invitat în calitate de martor, am plecat de la seediul DNA în calitate de martor”, a spus Claudiu Manda, după audiere.

„Este un dosar în curs, în faza de urmărire penală nu se pot da detalii”, a adăugat el.

Întrebat dacă a fost la pescuit pe insula Belina sau în altă parte cu Liviu Dragnea, parlamentarul PSD a răspuns: „Nu pot da niciun detaliu.”

La insistențele jurnaliștilor, care au precizat că nu l-au întrebat despre dosar, Claudiu Manda a precizat că „am spus că nu pot da niciun detaliu.”

Întrebat dacă are legătură cu dosarul Tel Drum, vicepreședintele Senatului a răspuns: „Altă întrebare!”

La rândul său, nici Niculae Bădălău nu a spus în ce dosar a fost chemat. Întrebat dacă este vorba despre dosarul șefului Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, el a răspuns: „Nu, mai aveți o încercare”.

Întrebat apoi dacă e un dosar legat de Liviu Dragnea, șeful PSD, în speță dosarul Tel Drum, Bădălău a spus: „Nu știu, nu, nu... Dar am fost, ca orice cetățean normal, am dat curs invitației, am declarat ceea ce știam”.

El a adăugat că nu a mai fost chemat la DNA în dosarul în care a dat acum o declarație.

„Nu pot să spun că a fost o surpriză plăcută, dar asta e”, a mai spus el.

