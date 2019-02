Kovesi, citată de noua Secţie pentru procurori: „E o răzbunare, nu voi renunţa la candidatură”

Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi a anunţat la Digi24, că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Ea spune că este un demers abuziv. „Este o răzbunare pentru demersul făcut la CEDO, că am trecut de filtru şi Guvernul are termen până în 18 martie să îmi propună o înţelegere amiabilă, altfel procesul se va judeca pe fond. Nu se încearcă aflarea adevărului, ci să fiu oprită să ocup această funcţie”, a spus Kovesi la Digi24.

Procurorul susţine că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă.

Laura Codruţa Kovesi remarcă faptul că această citaţie primită în această seară, la 8.30, vine în momentul în care ea se pregăteşte să susţină interviul pentru funcţia de procuror-şef european.

"Citația vine înainte de a merge la Parlamentul European la audieri, dar probabil este tot o coincidență. Mi-am cumpărat bilet de avion pentru vineri ca să pot să merg la Bruxelles și să particip la audiere. Am fost astăzi la Înalta Curte și am depus o cerere de amânare pentru un proces care urma să aibă loc luni.

La nici câteva ore după ce am depus această cerere, am primit această citație. Este evident că prin această metodă se încearcă oprirea mea în această procedură, se încearcă să nu ocup această funcție, pentru că totuși am șanse, sunt candidatul care s-a situat pe primul loc", a declarat Codruţa Kovesi.

Procurorul a precizat că în citație, nu sunt descrise faptele şi că acestea urmează să îi fie aduse la cunoștință când se va prezenta la audiere. Ea a spus că bănuieşte că este vorba despre dosarul în care ar fi fost implicată de aducerea lui Popa Nicolae în țară: "Dacă stăm să ne gândim bine, această investigație este despre faptul că un condamnat definitiv a fost extrădat și adus în România să își execute pedeapsa, și după 10 ani facem această anchetă.

Deși e o anchetă deschisă din 2017, nu știu dacă ea a fost închisă. Exact cu o săptămână înainte de audierea mea în Parlamentul European pentru ocuparea acestei funcții eu primesc citație să fiu audiată exact în ziua în care trebuia să fiu prezentă la Bruxelles", a adăugat Kovesi.

Kovesi: Orice citaţie a unui procuror trebuie respectată

Întrebată ce va face după primirea acestei citaţii, Kovesi a răspuns: „Orice citaţie a unui procuror trebuie respectată, trebuie să mă prezint în procedură, îmi voi face apărarea.

E ciudat să constat că ancheta vizează modul în care a fost extrădată o persoană care a primit o condamnare definitivă”.

„Probabil această situaţie îmi va afecta candidatura, chiar dacă e o etapă intermediară e o etapă procesuală. Va afecta imaginea mea şi instituţia care a făcut aceste lucruri.

Mă voi prezenta în procedură, nu voi renunţa la candidatura făcută, am muncit pentru ea, am trecut toate etapele, tehnic, ca profesionist am trecut prima, mă voi prezenta în Parlamentul European.

Dacă voi fi întrebată voi spune că sunt nevinovată, voi explica despre ce e vorba şi voi apăra această candidatură, nu voi renunţa”, a mai spus laDigi24 Codruţa Kovesi.

Kovesi, pe primul loc pentru funcţia de procuror şef al Parchetului European

Laura Codruţa Kovesi, a fost selectată pe primul loc pentru poziţia de procuror-şef al Parchetului European, instituție ce ar urma să înceapă să funcționeze din 2020.

Parlamentului European și Consiliului UE le-au fost transmise primele trei propuneri, în ordinea preferinţelor, din care legislativul urmează să-l aleagă pe şeful Parchetului European. După Laura Codruţa Kovesi sunt clasaţi un procuror din Franţa şi unul din Germania.

