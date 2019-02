Ludovic Orban, despre audierea lui Kovesi: O acțiune comandată politic

Ludovic Orban spune despre citarea Codruţei Kovesi că este o acţiune comandată politic, care are clar scopul de a reduce șansele acesteia la funcția de procuror-șef al Parchetului European.

Ludovic Orban spune despre citarea Codruţei Kovesi că este o acţiune comandată politic

„Mi se pare scandalos ca atunci când mai sunt câteva zile până la audierea în Comisia LIBE a Parlamentului European a candidatului român la șefia Parchetului European, Secția specială de investigare a magistraților să inițieze o anchetă penală atât de repede împotriva doamnei Kovesi care, repet, este în procedura de ocupare a poziției de procuror-șef. Am fost împotriva înființării acestei Secții. Am atacat la CCR, am sesizat Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția ne-a dat dreptate și a formulat recomandare împotriva înființării acestei Secții speciale de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Iată la ce a dus înființarea acestei Secții, care este practic sluga politicului, sluga infractorilor din PSD-ALDE, care execută comenzi și care încearcă să îngenuncheze orice magistrat independent care încearcă să își exercite profesia și care îi deranjează pe cei care se află astăzi la putere.

Nimic nu e întâmplător pe lumea asta. Nu cred în coincidențe și mi se pare că este o acțiune comandată politic care are clar scopul de a pune în umbră și de a reduce șansele candidatului român la funcția de procuror-șef al Parchetului European

Cu siguranță atunci când un candidat este pus într-o astfel de situație în care să planeze suspiciuni asupra sa este posibil să i se reducă și șansele. Repet. Nu cred în coincidențe și mi se pare scandalos faptul că această nou înființată Secție, care practic a fost creată de actuala putere, de Dragnea, de Tăriceanu doar cu scopul de a intimida magistrații independenți să comită o asemenea agresiune împotriva unui magistrat român care este implicat într-o procedură de selecție pentru ocuparea unei funcții de conducere foarte importantă la nivel european", a transmis Orban.

Fosta şefă a DNA a anunțat că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie în ziua în care trebuia să fie la Bruxelles pentru susținerea interviului pentru funcţia de procuror-şef european.

Etichete:

,