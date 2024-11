Proprietarii de cafenele și Fiscul se luptă în instanță pentru TVA la cafea și ceai. Primii cer ca aceasta să rămână la 9%. Statul vrea să le taxeze cu 19% pentru că au zahăr. Unii administratori au dat ANAF-ul în judecată pentru a-și recupera banii, iar Tribunalul Brașov a admis deja o primă contestație depusă.

Cotele de TVA pentru băuturile îndulcite au crescut de la începutul anului. Însă proprietarii de localuri spun că regulile erau neclare în cazul cafelei și ceaiului.

„Existau anumite excepții. Le-am aplicat, dar ulterior am înțeles că nu a fost bine și am fost înștiințați că trebuie să plătim diferența de TVA, urmând ca noi să ne descurcăm cu recuperarea pierderilor. Bineînțeles că nu am recuperat nimic”, spune Linda Șereș, administrator cafenea Oradea.

În vară, Fiscul a început să facă controale pentru a verifica aplicarea noilor reguli de TVA pentru produsele cu conținut de zahăr vândute în cafenele și localuri.

„Mi-au cerut toate vânzările de 1 ianuarie, toate articolele să vadă ce TVA au. Au emis decizie de impunere pentru toate aceste produse la 19%”, povestește Paul, proprietarul unei cafenele Sibiu.

„Asta a fost intenția legiuitorului, a fost de a ține sub control consumul de zahăr, dar neclaritatea legii a făcut ca acești contribuabili să ajungă să fie taxați”, explică Mihai Cociuba, vicepreședinte CECAR Bihor.



Patronii au contestat decizia de mărirea a TVA-ului în instanță. Tribunalul Brașov a admis una dintre aceste plângeri, iar firma care a câștigat procesul cu ANAF ar putea recupera câteva milioane de lei.

„Această hotărâre este un prim punct de plecare. Statul trebuie să plătească penalități în fiecare zi de întârziere”, spune Bogdan Blaj, avocat.

Soluția dată de Tribunalul Brașov nu este definitivă. Ea poate fi atacată de ANAF la Curtea de Apel.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia