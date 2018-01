MAI, despre suspectul pedofil: „Este un angajat care lucrează din 1990 în sistem”

Monica Dajbog, purtătorul de cuvânt al MAI, a declarat că „nu toată Poliția este de blamat”, dar că este vorba de „un sistem vechi și prost gestionat” și că „este nevoie de o reformă adevărată”, după ce un agent de la Brigada Rutieră a agresat vineri doi copii în lift.

„Există o mare tensiune iar ministrul Afacerilor Interne nu a dorit că printr-o ieșire public în primele ore ale anchetei să pună o presiune în plus pe echipa de investigatori. În aceeași măsură, ministrul apreciază atitudinea de la Brigada Poliției, care l-au recunoscut pe agresor și au anunțat echipa de investigatori.



Polițiștii au arătat de fiecare dată că sunt uniți atunci când își susțin drepturile. Cu toate acestea, există o limită peste care aceștia nu pot trece: încălcarea legii. Cazul de azi nu trebuie tratat superficial. Nu toată poliția trebuie blamată, însă sistemul trebuie corectat. Nu toți polițiștii sunt vinovați. Acei puțini care comit abateri grave sunt prinși și exlcusi din Poliție. Derapaje se întâlnesc în toate polițiile din lume, important este că lucrurile care merg prost să fie schimbate.

În mod cert această gravă situație presupune o analiză serioasă a propriilor angajați iar în cazul de față nu este vorba de un nou angajat, față de care să nu fi existat timpul efectiv de cunoaștere. Este un angajat care lucrează din 1990 în sistem și, din 2010, la brigada Poliției Rutiere. MAI recunoaște că în timp au mai existat derapaje grave la unii polițiști, ceea ce înseamnă că sistemul actual nu are pârghii de testare și cunoaștere.



Ministrul Afaccerilor Interne apreciază absolut necesară o evaluare de ansamblu a mangementului Poliției. De la toate nivelele. Iar acest lucru se poate face doar printr-o diagnoză serioasă de sistem. Oamenii de bună credință din sistem știu mai bine că oricine altcineva că sistemul este vechi, insuficient organizat și prost organizat în multe domenii. Este nevoie de reforma adevărată și vom vedea dacă va putea fi făcută cu aceleași persoane care au condus acest sistem în ultimii ani.



Ministrul de Interne a decis că până ce se va termină această digonoza de sistem că toți acei șefi care au ascuns probleme sub preș ar trebui să facă un pas înapoi. În ședința de comandă, ministrul de Interne a transmis că Poliția Română se află în punctul în care trebuie să conștientizeze că această instituie înseamnă, înainte de toate, un reper de profesionalism, corectitudine și integritate.



„Probleme sistemului nu țîn numai de lipsa de personal dotări sau salariu. Genul acesta de situații pe care le radiografiem reflectă o imagine care trebuie urgent schimbată. ;Ministrul a cerut șefului că până miercuri să comunice publicului la câteva inttrebări. Cât de serioase și de riguroase au fost testările și când a fost ultima testare a acestuia. Cum a fost posibil că în toți anii să nu sesize problemele acestui agent, ce calificative profesionale are, etc. MAI nu va discuta despre problemele de anchete, acestea urmând să fie clarificate de echipa de investigatori”, potrivit Monica Dajbog, purtător de cuvânt MAI.