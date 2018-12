OUG pe amnistie și grațiere. Tudorel Toader rămâne evaziv

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a evitat, duminică, după Consiliul Naţional al PSD, să dea un răspuns clar privind adoptarea ordonanţei de urgenţă privind amnistia şi graţierea, spunând că va reflecta pe acest subiect. "Când voi avea un răspuns structurat, atunci vi-l voi oferi", a spus el, în pofida insistenţelor jurnaliştilor.

La ieșirea de la ședința Consiliul Național al PSD, întrebat despre amnistie și grațiere, dar și despre plângerea pentru înaltă trădare împotriva lui Klaus Iohannis sau despre intenția sa de a intra în PSD și a candida la europarlamentare, ministrul justiției Tudorel Toader a refuzat să dea vreun răspuns jurnaliștilor. A fost evaziv, chiar ironic și le-a spus că îi așteaptă luni, la ora 6:30, la minister, pentru a le da o declarație.

Întrebat despre informaţiile conform cărora o ordonanţă privind amnistia şi graţierea ar urma să fie adoptată până în 15 ianuarie, Toader a spus: "Am citit şi eu acuma pe internet că port discuţii foarte avansate să mă fac europarlamentar. Categoric nu".

Rugat să nu schimbe subiectul, el a afirmat: "Concret, când voi avea ce să vă spun, sigur vă voi comunica. În rest, dacă cineva, spre exemplu, v-a spus că a discutat cu mine, dacă cineva v-a spus că s-a elaborat, întrebaţi pe autorii afirmaţiilor".

Întrebat dacă nu ştie nimic de acest proiect privind amnistia şi graţierea, Toader a spus: "Întrebaţi-i pe cei care v-au spus".

Când jurnaliştii i-au spus că pe el îl întreabă, ministrul Justiţiei a replicat: "Şi eu vă răspund. Dumneavoastră nu cred că vă faceţi iluzii că vă răspund ce-mi sugeraţi să vă răspund. Când voi avea mai multe informaţii vi le voi oferi".

"Am şi eu un timp de reflecţie. Ce faci în timpul de reflecţie? (....) Dacă veniţi dimineaţă (la Minister - n.r), la 6.30... să vă spun acuma ce vă voi spune mâine... Vă voi spune că reflectez. Până când vă voi da răspunsul. Când voi avea un răspuns structurat, atunci vi-l voi oferi".

Întrebat dacă în acest mandat va semna ordonanţa privind amnistia şi graţierea, Toader a spus: "Estimaţi că voi avea mai multe mandate? (...) Tema nu a fost atât de actuală ca astăzi şi dacă va fi cazul, repet, vă voi comunica".

Întrebat dacă va oferi asistenţă pentru plângerea legată de înaltă trădare privindu-l pe preşedintele Klaus Iohannis, el a răspuns: "Acum am aflat şi eu şi dacă daţi drumul la bandă vedeţi că afirmaţia are o nuanţă pe care eu am reţinut-o".

Întrebat care ar fi această nuanţă, Toader a replicat: "O ştiţi şi dumneavoastră".

"Eu am auzit în sală ca şi dumneavoastră, atât şi nimic mai mult. Prin urmare, dacă aţi văzut la cineva un draft, dacă ştiţi mai multe, eu vă repet: în sală am auzit acea afirmaţie şi atât", a mai spus el, citat de News.ro.

„A fost interesant să-l urmărim pe dl. ministru Toader, pentru că tocmai asta ne spune conduita sa: nu e inocent, nu e nevinovat, nu e neștiutor în această chestiune. Pregătește ceva, este și dânsul în echipa care coace ceva, pentru că un om care nu știe nimic nu răspunde în asemenea manieră. A făcut tot ce a putut omenește posibil să nu răspundă la nicio întrebare, iar acest lucru este, în sine, un răspuns”, a comentat la Digi24 jurnalistul Liviu Avram:

Etichete:

,

,

,

,