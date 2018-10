OUG pentru legile justiției, publicată în Monitorul Oficial

Ordonanța de Urgență care modifică legile justiției a fost publicată în Monitorul Oficial.

Ordonanța a fost adoptată ieri, în ședință de Guvern, dar conținutul ei nu a fost făcut public până acum.

Textul publicat în Monitorul Oficial conține modificările anunțate ieri, după ședința de Guvern, de ministrul Justiției, Tudorel Toader.

OUG a intrat în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

„Se măreşte vechimea necesară în profesie în magistratură pentru cei care vor dobândi funcţia de procuror general, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, funcţiile de conducere de la DNA şi DIICOT. Vechimea minimă acum este de 8 ani şi va fi de 15 ani. La Ministerul Justiției, când se fac acele interviuri, ne recomandă Comisia de la Veneţia să dăm dovadă de mai multă transparenţă. Am preluat modelul CSM şi pe viitor respectivele interviuri vor fi transmise în direct, vor fi arhivate, vor putea fi văzute de oricine este interesant”, anunța ieri Tudorel Toader.

„La DNA și DIICOT este necesar să ai 10 ani vechime ca să devii procuror”, a mai spus ministrul.

„Ministrul justiției poate sesiza Inspecția Judiciară în cazul procurorilor. Cercetarea disciplinară se va face de către Inspecție. De ce am considerat necesară această soluție? Unu, prin raportare la art din Constituție care spune că procurorii își desfășoară activiatea sub autoritatea ministrului justiției Ar fi pur declarativă dacă n-ai avea și un instrument juridic. Apoi, avem decizia CCR care clarifică raportul dintre ministrul justiției și procuror, dintre ministrul justiției și președintele republicii în procedura de numire. Am un an și jumătate de când sunt ministru și n-am utilizat niciodată acest instrument”, a afirmat Toader.

Avertismentul procurorului general: Ordonanța de Urgență afectează dosarul 10 august

Această ordonanță ar putea afecta dosarul Revoluției şi pe cel al violențelor din 10 august, a spus procurorul general al României, Augustin Lazăr, luni dimineață.

„Din păcate, proiectele de acte normative care sunt făcute în grabă sunt de natură să afecteze dosarele care sunt în curs. De exemplu, marile dosare care sunt pe rolul Ministerului Public și sunt foarte bine cunoscute acestea. Spre exemplu, cele pe rolul secției parchetelor militare – au fost concentrate resursele umane prin delegare, aduse de la mai multe parchete pentru a rezolva dosare mari și complexe. Ei bine, în aceste situații vor înceta delegările pe funcțiile respective, iar colectivele care lucrează în acest moment vor fi desființate. Va fi foarte dificil de imaginat cum vor putea fi soluționate aceste dosare, despre care toată lumea susține că dorim să fie finalizate, pentru ca România să nu mai plătească sume mari de bani în urma condamnărilor CEDO. (Reporter Digi24: Vă referiți la dosarul Revoluției, la 10 august?) La toate dosarele care sunt pe rol”, a declarat Augustin Lazăr.

