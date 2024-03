Parchetul, despre acuzațiile aduse lui Clotilde Armand: „Inculpata a emis 4 dispoziții care au produs foloase materiale pentru sine”

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a transmis miercuri, într-un comunicat de presă, care au fost motivele pentru s-au schimbat mai mulți procurori în dosarul primarului Sectorului 1, Clotilde Arand, precum și acuzațiile care îi sunt aduse edilului. Clotilde Armand îi acuzase pe procurori că i-au schimbat încadrarea în dosar, din suspect în inculpat, „noaptea, ca hoții”, chiar la debutul campaniei electorale pentru alegerile locale, unde ea vizează obținerea unui nou mandat.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a detaliat într-un comunicat de presă care a fost cronologia dosarului în care Clotilde Armand este inculpată pentru infracțiunea de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, la sesizarea Agenției Naționale de Integritate, dar și motivele pentru care cercetarea a fost făcută pe rând de mai mulți procurori.

Comunicat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1

„La data de 04.11.2022, Agenția Națională de Integritate – Inspecția de Integritate a transmis organelor de urmărire penală Raportul de evaluare nr. 49614/G/II/04.11.2022, rezultând posibile indicii privind încălcarea prevederilor art. 301 Cod Penal de către Clotilde-Marie-Brigitte Armand, în calitate de Primar al Sectorului 1 al Municipiului București.

La data de 17.11.2022 s-a dispus începerea urmăririi penale in rem cu privire la comiterea infracțiunii de ”folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, prevăzută de art. 301 alin. (1) Cod Penal.

Cercetările penale s-au efectuat de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 București și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria sctorului 1 București.

Desemnarea procurorilor s-a realizat în acord cu ordinul de serviciu emis de către prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 303/2022, Legii nr. 304/2022 și a articolului 132 alin. 1 lit. d) și k) din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Hotarârea nr. 1106 din 31 august 2023 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după cum urmează:

- primul procuror desemnat să supravegheze activitatea de urmărire penală și-a încetat activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București la data de 31.12.2022, ca urmare a delegării și, ulterior, transferului în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București;

- al doilea procuror a fost desemnat să supravegheze activitatea de urmărire penală la data de 03.01.2023, încetându-și activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București la data de 01.04.2023, ca urmare a detașării în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;

- al treilea procuror a fost desemnat să supravegheze activitatea de urmărire penală la data de 03.04.2023, încetându-și activitatea în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București la data de 01.05.2023, ca urmare a transferului în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București;

- procurorul care instrumentează în prezent cauza penală a fost desemnat să supravegheze activitatea de urmărire penală la data de 02.05.2023.

Prin ordonanţa din data de 16.08.2023 emisă de către organul de urmărire penală din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, confirmată de procuror în data de 18.08.2023, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de Armand Clotilde Marie Brigitte sub aspectul comiterii infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 301 alin. (1) Cod Penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., aspecte ce au făcut obiectul comunicatului de presă din data de 29.08.2023.

La data de 08.03.2024, fiind îndeplinite condițiile prevăzute de art. 311 Cod de Procedură Penală și art. 309 alin. (1) Cod de Procedură Penală, procurorul a dispus schimbarea încadrării juridice din infracțiunea de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată (5 acte materiale), prev. de art. 301 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal în infracţiunea de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată (4 acte materiale), prev. de art. 301 alin. (1) Cod Penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal și punerea în mișcare a acțiunii penale față de Clotilde-Marie-Brigitte Armand - Primarul Sectorului 1 Bucureşti – sub aspectul comiterii infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată (4 acte materiale), prevăzută de art. 301 alin. (1) Cod Penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod Penal.

Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că în perioada mai 2022 - august 2022, în calitate de Primar al Sectorului 1 din Municipiul Bucureşti, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a emiterii Dispoziției nr. 715/18.02.2022 prin care s-a desemnat manager al proiectului „Îmbunătățirea capacității administrative locale privind dezvoltarea, implementarea și promovarea măsurilor anticorupție”, cod proiect MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, inculpata a emis patru dispoziții care au produs foloase materiale pentru sine, beneficiind de majorări ale indemnizațiilor lunare în sumă de totală de 18.720 lei (venituri brute), după cum urmează:

1. În data de 06.05.2022 a emis Dispoziția nr. 1708/06.05.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna aprilie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii aprilie 2022 cu suma de 3.744 lei, din care a încasat suma de 2.191 lei în contul personal, diferenţa de 1.533 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat.

2. În data de 07.06.2022 a emis Decizia nr. 2156/07.06.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna mai 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii mai 2022 cu suma de 5.616 lei, din care a încasat suma de 3.285 lei în contul personal, diferenţa de 2.331 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat.

3. În data de 05.07.2022 a emis Dispoziția nr. 2517/05.07.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iunie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iunie 2022 cu suma de 3.744 lei, din care a încasat suma de 2.191 lei în contul personal, diferenţa de 1.533lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat.

4. În data de 01.08.2022 a emis Dispoziția nr. 2853/01.08.2022 prin care, pentru timpul lucrat în luna iulie 2022 în cadrul echipei de management a proiectului cod MySMIS 152134, cod SIPOCA 1151, şi-a majorat indemnizaţia lunară aferentă lunii iulie 2022 cu suma de 5.616 lei, din care a încasat suma de 3.285 lei în contul personal, diferenţa de 2.331 lei reprezentând impozite şi contribuţii, fiind reţinută şi transferată de angajator la bugetul de stat.

În cursul urmăririi penale, doamna Clotilde Armand a solicitat comunicarea tuturor actelor de procedură prin apărător ales, indicând sediul, adresa electronică și numărul de telefon al avocatului. După punerea în mișcare a acțiunii penale, potrivit art. 309 alin. (2) Cod de Procedură Penală, avocatul a fost contactat telefonic, fiind încunoștințat cu privire la emiterea citației pe numele inculpatei Clotilde Armand și expedierea actului de citare prin intermediul poștei electronice, în acord cu dispozițiile art. 257 alin. (1) și (5) Cod de Procedură Penală rap. la art. 259 alin. (3) Cod de Procedură Penală.

Punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.”

Clotilde Armand: „Am respectat legea”

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand, a anunțat luni, pe pagina ei de Facebook, că este inculpată în dosarul său de incompatibilitate, unde inițial avea calitatea de suspect.

„Să vă mai dau un exemplu despre reacția sistemului PNL PSD la anunțarea candidaturii mele. Probabil știți, sunt acuzată de fostul primar PSD (Diamante) că aş fi fost remunerată ilegal cu 2.500 euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupţie la Primăria Sectorului 1. Am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene şi am contestat în instanţă raportul ANI. Apropos, în acelaşi timp în care au schimbat judecătorii, „Noaptea ca hoții!”, m-au sunat de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1 că se schimbă calitatea de suspect în inculpat”, a scris Armand pe Facebook.

„Campania electorală începe mâine, iar Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au nevoie de știri cu primarii USR care să fie filmați în fața parchetelor și să fie atacați în prime-time de televiziunile de casă. Poate lumea nu vede ce dezastru economic patronează și ce tunuri financiare se dau în România. Oamenii nu mai pot fi mințiți cu astfel de montaje mediatice”, a mai afirmat ea.

