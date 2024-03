Primarul Bacăului, Lucian Viziteu, este suspect într-un dosar DNA legat de atribuirea unui apartament de serviciu al primăriei

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, a anunţat marți că este suspect într-un dosar DNA legat de un apartament de serviciu în care a locuit o angajată a primăriei.

Ziarul de Bacău a dezvăluit luna trecută că o angajată a primăriei conduse de Viziteu, membră USR, la fel ca primarul, ocupă un apartament al primăriei de peste 100 mp în centrul oraşului, deşi are buletin de Bacău.

„Am să stric un subiect bun pentru presa de partid şi am să anunţ eu că în speţa cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat ca am statut de suspect, alături de alţi functionari din primarie. Aştept să se încheie rapid această poveste şi am încredere că şi procurorii îşi doresc acelaşi lucru”, a scris Lucian Viziteu marți pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Primarul USR mai afirmă că „a început, în mod oficial, campania electorală”. Marţi a început de fapt perioada electorală, campania electorală urmând să înceapă în 10 mai şi să se încheie în 8 iunie.

„Deloc surprinzătoare ziua aleasă pentru a resuscita acest subiect”, comentează el, adăugând că „modernizarea Bacăului continuă, în ciuda celor care fac orice să oprească acest lucru”.

Conform anchetei publicate în 20 februarie de Ziarul de Bacău, Cerasela Ionela Cocalea, membră USR şi inspector de specialitate la Baze Sportive, în cadrul Primăriei Bacău, care recent a primit atribuţii de conducere a serviciului, locuieşte într-un apartament de peste 100 de mp, dotat şi utilat modern, pe strada Pictor Aman 94, chiar lângă noul sediu al Primăriei, potrivit News.ro.

Este vorba despre clădirea în care funcţionează Inspectoratul de Stat în Construcţii şi care, la etajele superioare,are apartamente de locuit. Municipiul Bacău deţine 4 locuinţe de serviciu în imobil. Două sunt date spre folosinţă Teatrului Bacovia, unul Poliţiei Locale, iar altul în administrarea Primăriei.

Editor : B.P.