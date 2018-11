Scandalul celor doi Lazăr. Reacția procurorului confundat de ministrul justiției cu procurorul general

Procurorul Cristian Aurel Lazăr - confundat de ministrul justiției cu procurorul general Augustin Lazăr - a confirmat joi, pentru Digi24, că el e cel care a semnat clasarea dosarului în care apărea numele lui Klaus Iohannis. Acesta susţine că a clasat acel dosar pentru că nu au fost găsite niciun fel de probe care să susţină acel denunţ.

Procurorul Cristian Aurel Lazăr a precizat într-o declarație pentru Digi24 că soluția pe care a dat-o în acel dosar constituit în 2013 - soluție care a venit în toamna lui 2014 - nu a fost niciodată un secret și că acea soluție a devenit publică și reflectată în presă încă din momentul în care ea a fost comunicată, în toamna anului 2014. Magistratul precizează că soluția pe care a comunicat-o putea fi contestată, dar nu s-a întâmplat acest lucru, ca urmare, ea a rămas definitivă.

Soluția putea fi contestată atât pe calea controlului ierarhic, cât și în instanță.

Procurorul Cristian Aurel Lazăr subliniază în răspunsul oferit Digi24 că nu a fost o soluția dată „de pe scaun”, ci în urma unor audieri efective. Chiar actualul președinte, pe atunci primar al Sibiului, Klaus Iohannis, a fost audiat de două ori în legătură cu aspectele reflectate de acele denunțuri care au stat la baza întocmirii acelui dosar.

Cauza a pornit după ce o persoană fizică, dar și o instituție a statului, respectiv Agenția Națională de Integritate, au făcut plângeri pe numele lui Klaus Iohannis, pe vremea aceea primar al Sibiului, pentru mai multe acuzații, printre care și cea de conflict de interese.

Inițial, plângerile primite la DNA și la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casație și Justiție au fost trimise la Parchetul Alba, însă după o solicitare făcută de ANI și un supliment de denunț, dosarul a fost preluat la Parchetul General și instrumentat acolo, de unde a venit și soluția de clasare.

Discuția despre acest dosar a pornit după ce ministrul justiției, Tudorel Toader, a anunțat că în dosarul de candidatură de la Ministerul Justiției al lui Augustin Lazăr pentru funcția de procuror general al României a fost identificată o soluție care îl viza pe actualul președinte al României, Klaus Iohnannis.

Au venit precizări de la Parchetul General și de la procurorul general Augustin Lazăr ca, dintr-o eroare de grefă, acea ordonanță de clasare a fost depusă la Ministerul Justiției în dosarul de candidatură, împreună cu alte 11 lucrări. Nu au ajuns însă decât acele acte care au fost făcute și semnate de actualul șef al Ministerul Public.

De altfel, Augustin Lazăr și Tudorel Toader s-au întâlnit joi față în față de CSM, unde se desfășoară ședința plenului CSM. Este pentru prima oară când cei doi se întâlnesc după ce ministrul justiției a anunțat că demarează procedura de revocare din funcție a procurorului general.

„Afirmaţia privind pretinsa descoperire a unei fraude după 2 ani şi jumătate în procesul de numire a procurorului general s-a dovedit a fi total lipsită de suport probator şi mai mult decât atât, s-a dovedit a fi o manipulare a opiniei publice, o manipulare şi o ţinere în suspans nejustificată faţă de o afirmaţie care a fost făcută în mod interesat pentru a servi unei proceduri de revocare viciată vizibil. (...) CSM a constatat că erau întrunite toate condiţiile legale pentru candidat. În rest, restul este politică”, a spus procurorul general, Augustin Lazăr, joi, înainte de a intra la ședința CSM.

„Aș prefera să nu comentez, pentru faptul că domnia sa ar fi trebuit să spună dacă afirmațiile făcute sunt sau nu adevărate, adică noi riscăm să tragem concluzii înainte de a vedea dacă spusele sunt adevărate sau nu și va dau numai un exemplu: 15 martie, orele 12:22, 2016. În condițiile în care legea spune care sunt piesele ce trebuiesc cuprinse în dosar și la minister se primește prin mail doar o scrisoare de intenție și un CV atașat, în condițiile în care pe 16 martie a expirat termenul de înscriere și dosarul nu era complet, eu, dacă eram ministru, nu-l primeam în competiția pentru funcția de procuror general”, a spus Tudorel Toader, actualul ministru al justiției.

Fostul ministru al Justiţiei, Raluca Prună, neagă că ar fi văzut în mapa profesională a lui Augustin Lazăr ordonanţa de clasare amintită de Tudorel Toader. Raluca Prună este cea care, în 2016, a propus numirea lui Augustin Lazăr în funcţia de procuror general al României.

„Nu am văzut niciodată niciun fel de ordonanță de clasare care să fi fost semnată sau semnată de Lazăr, de Augustin , de Cristian - nu a existat așa ceva. (...) Nu am trimis la preşedinte așa ceva . Poate a existat în minister. Știu că există un Corp de control al ministrului. Poate e cazul să investigheze. Eu vă spun că în procedură, așa cum ea a decurs și pe care eu ca ministru aveam responsabilitatea să o controlez, eu am trimis dosarul la CSM, eu am trimis la preşedinte și repet - nu există în acel dosar niciun fel de ordonanță de clasare”, a declarat, joi, Raluca Prună.