Sindicatele din penitenciare reacţionează la proiectul lui Toader: Victimele trebuie despăgubite, nu deţinuţii

Într-un comunicat de presă intitulat, "Victimele infracţiunilor trebuie despăgubite, nu deţinuţii", sindicaliştii din sistemul penitenciar îi transmit ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, o listă de amendamente la proiectul la care acesta din urmă a anunţat că lucrează, privind despăgubirea deţinuţilor.

Foto: INQUAM_Octav Ganea

"Conform estimărilor noastre, la o durată medie a pedepsei executate de 4 ani, foștii deținuți ar urma să primească între 8.000 și 12.000 de Euro, conform cifrelor avansate de către ministrul Justiției. Un premiu la care românul plătitor de impozite nu poate visa, deși dacă se aplică criteriile din legea recursului compensatoriu la România, am constata că trăim cu toții într-o țară improprie", atrag atenţia, printre altele, sindicaliştii din FSNAP (Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor).

Mai jos, comunicatul integral al FSNAP:

"Ministrul Justitiei a anuntat ieri, 20 martie 2018, ca intentioneaza sa propuna un proiect prin care fostii detinuti, care au stat in conditii improprii in penitenciare in perioada iunie 2012 – octombrie 2017, sa beneficieze de o despagubire intre 5 – 8 Euro pentru fiecare zi de detentie.

In acest context, ii propunem domnului Tudorel Toader urmatoarele amendamente :

1. Plata acestei despagubiri sa se faca pentru toti detinutii care au stat in conditii improprii, daca scopul este acela de a repara o nedreptate. Cu siguranta ca aceste conditii nu au fost improprii doar in perioada 2012 – 2017.

2. Plata acestei despagubiri sa se faca in mod egal pentru fiecare zi de serviciu in conditii improprii pentru angajatii sistemului penitenciar. Daca situatia este atat de grava, consideram ca toti cei care au trait si lucrat in aceste conditii trebuie sa fie despagubiti.

3. Plata acestei despagubiri sa fie acordata si victimelor infractiunilor in cuantum cel putin egal cu cea a infractorului. Consideram ca daca Statul Roman isi poate permite sa premieze hoti, talhari, corupti, criminali trebuie sa poata plati o despagubire si victimelor sau familiilor acestora pentru suferintele indurate.

Conform estimarilor noastre, la o durata medie a pedepsei executate de 4 ani, fostii detinuti ar urma sa primeasca intre 8.000 si 12.000 de Euro, conform cifrelor avansate de catre ministrul Justitiei. Un premiu la care romanul platitor de impozite nu poate visa, desi daca se aplica criteriile din legea recursului compensatoriu la Romania, am constata ca traim cu totii intr-o tara improprie.

Este adevarat, suma ar putea fi insa de aproximativ 5 ori mai mica, daca despagubirea s-ar raporta strict la zilele care ar fi putut fi considerate ca executate daca fostilor detinuti li s-ar fi aplicat recursul compensatoriu. Ceea ce, desigur, nu face aceasta propunere a ministrului Justitiei mai putin absurda.

Precizam ca ministrul justitiei denatureaza adevarul pretinzand* ca CEDO ne obliga la aceasta masura. O afirmatie la fel de falsa pe cat a fost cea indelung vehiculata referitoare la o pretinsa amenda de 80 de milioane de euro.

In realitate CEDO ne obliga la masuri care sa modernizeze sistemul penitenciar si nu ne impune nici gratieri mascate si nici premii pentru infractori.

***

* Conform Ministerului Justitiei “prin hotararea pilot din 25 aprilie 2017, Curtea a solicitat statului roman, ca in termen de sase luni de la data ramanerii definitive a hotararii, sa furnizeze, in cooperare cu Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei un calendar exact pentru punerea in aplicare a masurilor generale adecvate apte sa solutioneze problema supraaglomerarii carcerale si a conditiilor inadecvate de detentie, in conformitate cu principiile Conventiei astfel cum sunt enuntate in hotararea pilot.

Curtea a decis, totodata, amanarea cauzelor similare care nu au fost inca comunicate Guvernului Romanei pana la adoptarea masurilor necesare pe plan national.” Nicio dispozitie asadar referitoare la gratieri mascate si recompense pentru infractori.

(Sursa: Ministerul Justitiei, Calendarul de masuri 2018 – 2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, 18.01.2018)"