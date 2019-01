Suspecţii din dosarul Tel Drum, convocaţi la DNA. Liviu Dragnea și-a trimis avocatul

Suspecţii din dosarul Tel Drum au o lună la dispoziţie pentru a studia şi a contesta expertiza tehnică ajunsă astăzi la dosar. Liviu Dragnea şi acţionarii companiei din Teleorman au fost citaţi azi la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru a primi documentul întocmit de un specialist. Acesta a analizat contractele de reabilitare a două drumuri judeţene, acordate Tel Drum şi finanţate din fonduri europene. Preşedintele PSD, cercetat în acest caz pentru cinci capete de acuzare, nu s-a prezentat la parchet, iar expertiza a fost ridicată de un avocat.

Directorul general al companiei, Petre Pitiş, a onorat citaţia procurorilor. La ieşirea din parchet, Pitiş a vorbit despre documentele interne ale companiei, publicate în ultimele luni de jurnaliştii de la Rise Project.

Reporter: Ce ziceţi de valiza aceea, cine a furat-o de la dvs, de la Tel Drum?

Petre Pitiş - directorul Tel Drum: Nu pot să ştiu, acolo...Nu ştiu, eu am văzut că sunt documente care sunt deja la dosar, 80 la sută din ce s-a prezentat în presă, în valiza, există la dosar din data de 6 august, de când s-au făcut percheziţii. Cum au ajuns şi acolo, nu pot să îmi explic.

Reporter: A acoperit vreodată Tel Drum costuri pentru autoturismul fiului lui Liviu Dragnea?

Petre Pitiş - directorul Tel Drum: Nu!

Reporter: Există un email potrivit căruia fiul lui Dragnea vă cerea bani pentru tunarea autoturismului. Cum vă explicaţi?

Petre Pitiş - directorul Tel Drum: Nu ştiu de mail, eu ştiu facturile care le am şi care sunt depuse aicea.

Reporter: De ce îi plăteaţi dvs. fiului lui Liviu Dragnea maşina?

Petre Pitiş - directorul Tel Drum: Dumneavoastră insistaţi! Nu am spus că îi plăteam, am spus că am văzut mailul, dar nu corespunde, acea factură nu a fost niciodată emisă pentru Tel Drum.

