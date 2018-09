T. Toader: Voi participa la dezbaterea cu toţi procurorii cu funcţii de conducere, în 10 octombrie 2018

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, sâmbătă, că se va întâlni cu preşedinţii curţilor de apel, urmând a participa în 28 septembrie la adunarea acestora care va avea loc la Suceava. De asemenea, Toader va participa la o dezbatere cu ”toţi procurorii cu funcţii de conducere, indiferent de nivelul parchetului în care îşi desfăşoară activitatea”.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a postat, sâmbătă, pe Facebook un mesaj intitulat ”Din capitolul «Întrevederi cu magistraţii»” în care a precizat că a participat în 18 mai 2018 la adunarea anuală a preşedinţilor de tribunale, desfăşurată la Târgu Jiu.

De asemenea, Toader anunţă că se va afla, în 28 septembrie 2018, la Suceava, unde va participa la adunarea preşedinţilor curţilor de apel.

”10 octombrie 2018 - voi participa la dezbaterea cu toţi procurorii cu funcţii de conducere, indiferent de nivelul parchetului în care îşi desfăşoară activitatea. Organizarea acestei întrevederi, care urmează să aibă loc în Bucureşti, a fost stabilită în data de 8 august, în cadrul discuţiilor avute cu Augustin Lazăr, Anca Jurma şi Felix Bănilă!”, arată ministrul în mesajul postat pe Facebook.

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a hotărât, în şedinţa din 4 septembrie, ”iniţierea demersurilor în vederea organizării unei întâlniri de lucru a Secţiei pentru procurori cu ministrul Justiţiei şi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel”.

În 30 august, aproape 200 de procurori şi judecători au transmis o scrisoare deschisă ministrului Justiţiei Tudorel Toader prin care îşi exprimă îngrijorarea faţă de declaraţiile sale referitoare la activitatea Ministerului Public.

Ei au susţinut că afirmaţiile ministrului pot aduce prejudicii societăţii în plan intern, dar şi la nivel internaţional şi şi-au exprimat susţinerea faţă de procurorul general Augustin Lazăr, în contextul declanşării procedurii de evaluare a sa.

Reacţia magistraţilor a venit după ce ministrul Justiţiei a declarat că decizia de evaluare a procurorului general Augustin Lazăr nu a venit din senin, ci a observat, de-a lungul timpului, că Ministerul Public s-a îndepărtat ”de la rolul constituţional pe care îl are, de la rolul de garantare a drepturilor cetăţenilor”.

„Decizia de demarare a procedurii de evaluare a procurorului general nu a venit nici din senin, nici din circumstanţial. Eu am observat de-a lungul timpului, şi probabil aţi observat şi dumneavoastră, cum Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituţional pe care-l are. Eu am observat cum activitatea ministerului s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. Criteriile sunt cele din lege. Voi face evaluarea. În maximum 30 de zile voi prezenta public rezultatele. Eu nu aş spune acum că vor fi negative sau pozitive. Ca şi în precedent, voi face o radiografie a activităţii manageriale desfăşurate de către procurorul general şi voi trage o concluzie”, a declarat, luni, ministrul Justiţiei Tudorel Toader.

A doua zi, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a reacţionat, apreciind că astfel de afirmaţii sunt grave pentru justiţie şi pun la îndoială credibilitatea instituţiei.

„Secţia pentru procurori a luat act cu îngrijorare de declaraţiile publice ale ministrului justiţiei din data de 27.08.2018, potrivit cărora «Ministerul Public s-a îndepărtat treptat de la rolul constituţional pe care-l are (…) s-a îndepărtat progresiv de la rolul de garantare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti». Aceste declaraţii care acreditează ideea că procurorii îşi desfăşoară activitatea cu încălcarea cadrului legal şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor reprezintă afirmaţii grave la adresa justiţiei din România. Secţia pentru procurori atrage atenţia că astfel de afirmaţii cu caracter general sunt de natură a pune la îndoială activitatea şi credibilitatea Ministerului Public”, au transmis procurorii.

Aceştia au subliniat nevoia unui mesaj public echilibrat şi responsabil, „care să consolideze încrederea cetăţeanului în actul de justiţie, îndatorire care revine deopotrivă tuturor reprezentanţilor instituţiilor publice, inclusiv ministrului Justiţiei”.

