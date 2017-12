Tudorel Toader îi răspunde lui Klaus Iohannis

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a răspuns criticilor pe care i le-a adus preşedintele Klaus Iohannis. Șeful statului declarase că ministrul îl evită.

Tudorel Toader și Klaus Iohannis

„Nu vi s-ar fi părut normal să mă anunţe şi pe mine când a demarat procedura de modificare a legilor justiţiei?”, a întrebat retoric preşedintele, reamintește news.ro.

Tudorel Toader a spus la Antena 3 că, instituţional, ministrul Justiţiei poate dialoga cu preşedintele şi că intenţiona să facă acest lucru, cel puţin în faza iniţială a elaborării modificărilor la legile justiţiei.

„Oarecum era în intenţia mea, cel puţin în faza iniţială a elaborării acestor modificări, dar din senin am auzit o declaraţie că şi-a pierdut încrederea în ministrul Justiţiei. Am luat partea bună, că a avut încredere. Nu l-am căutat niciodată, dar nu înseamnă că l-am evitat şi că am exprimat până la umă competenţele pe care le am, iar în competenţele mele intră şi elaborarea modificărilor la cele trei legi ale justiţiei”, a declarat ministrul Justiţiei.

El a spus că are convingerea că este normal să rămână în banca lui, în limitele competenţelor sale legale şi constituţionale.

„Cel cu rang mai mic nu-i propune ceva celui cu rang mai mare. Dacă domnia sa ar fi considerat util să avem o întrevedere, sigur, putea să-mi spună şi dădeam curs. Eu îmi voi vedea mai departe de limitele mele de competenţă”, a mai afirmat ministrul Justiţiei.

El a mai spus că, atunci când cele trei legi vor ajunge la promulgare, preşedintele va putea să îşi exercite prerogativele constituţionale - să le trimită la reexaminare şi, apoi, la Curtea Constituţională.