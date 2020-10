Victor Ponta crede în nevinovăţia lui Nicolae Bănicioiu: Marea vină a lui este că nu a vrut să plece la PSD, ca alții

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, susţine că cei care îşi amintesc în 2020 să acuze fapte din 2012 sunt ''nişte oameni necredibili'' şi afirmă că el crede în ''nevinovăţia'' lui Nicolae Bănicioiu, informează Agerpres.

"Eu am fost acuzat în 2015 şi, după 4 ani, am fost achitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Cred în nevinovăţia lui Nicu Bănicioiu - cred că denunţătorii prinşi 'cu mâţa în sac' care îşi aduc aminte în 2020 să acuze fapte din 2012 sunt nişte oameni necredibili. Cred că marea vină a lui Bănicioiu este ca s-a luptat pentru PRO România şi nu a vrut să plece la PSD, ca alţii! Credeam că nu se mai 'dezgroapă' dosare vechi în campaniile electorale. M-am înşelat! Eu am trecut prin exerciţiul acuzaţiilor neadevărate - ştiu cât a suferit familia mea şi cei apropiaţi", a scris Ponta, marţi, pe Facebook.

El şi-a exprimat regretul că Nicolae Bănicioiu trece printr-o "experienţă traumatizantă".

"Îmi pare rău că Nicu trece prin această experienţă traumatizantă! Dar sunt sigur că va arăta adevărul şi această perioadă îl va face mult mai puternic! Proiectul PRO România este necesar României - şi va merge mai departe - cu orice preţ!", a adăugat Ponta.

Direcţia Naţională Anticorupţie cere procurorului general sesizarea Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de un deputat, la data faptelor având funcţia de ministru, pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influenţă şi luare de mită în formă continuată.

Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că ar fi vorba despre deputatul Nicolae Bănicioiu.

Deputatul Pro România Nicolae Bănicioiu a afirmat, marţi, în legătură cu solicitarea DNA privind urmărirea penală în cazul său pentru trafic de influenţă şi luare de mită, că este de acord cu ridicarea imunităţii parlamentare, deoarece nu are nimic de ascuns şi doreşte clarificarea cât mai rapidă a situaţiei, menţionând şi că a decis să nu mai candideze pentru un nou mandat de parlamentar.

