Violențele din 10 august. Licu spune că nu a fost consultat pe declinarea dosarului: „Voi face o mică confruntare”

Procurorul general Bogdan Licu spune că nu a fost consultat pe tema declinării dosarului violențelor din 10 august către DIICOT și că cercetările în acest dosar „au cam stagnat” în ultima vreme.

„Nu am fost consultat înainte de decizie. Știu ce știți și dvs. S-au constituit două dosare, unul la DIICOT, unul la secția Parchetelor Militare. Cred că o să fac o mică confruntare, dar nu procedurală, ci pur și simplu o confruntare, să mă lămuresc și eu ce s-a întâmplat, pentru că acum aruncăm unii pe alții”, a spus Bogdan Licu.

El speră, pe de altă parte, ca declinarea dosarului să aibă consecințe pozitive.

„Sincer să fiu, cercetările au cam stagnat în ultima vreme. Eu când am venit, m-am întâlnit cu procurorii militari, am avut mai multe întâlniri pe marginea acestui dosar, le-am cerut informări scrise. Am înțeles motive obeictvie, sunt și motive subiective. Eu sper că odată cu clarificarea acestei competențe, lucrurile să meargă într-un ritm accelerat”, a spus Licu.

În opinia luni, „cel mai grav lucru pe care poate să-l facă un procuror este să țină un dosar în nelucrare”.

,,Atunci când dispui o soluție, dacă se trimite în judecată, este supusă controlului judiciar la instanța de judecată, dacă este o soluție de închidere a unui dosar, se poate formula plângere, se poate face cerere de redeschidere și se lămuresc lucrurile. A ține un dosar în nelucrare, a tergiversa soluționarea unei cauze este cel mai grav lucru pe care îl poate face un procuror”, a explicat el.

Declarațiile sale vin după ce, luni, procurorii din cadrul Secției parchetelor militare au dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea DIICOT.

Aceștia urmează să continue cercetările privind organizarea, conducerea și modul de intervenție al jandarmilor împotriva manifestanților care au participat la protestul diasporei din 10 august 2018.

Decizia vine la 11 luni de la violențele jandarmilor din Piața Victoriei.