Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a participat sâmbătă la congresul USR, unde formaţiunea condusă de Cătălin Drulă are în vedere stabilirea strategiei pentru anul electoral 2024.

Liderul UDMR i s-a adresat în deschiderea congresului preşedintelui USR Cătălin Drulă. „Îţi mulţumesc, Cătălin, m-ai invitat la acest congress acum trei săptămâni. Nici tu, nici eu nu ştiam ce se va întâmpla peste trei săptămâni. Am emoţii, trebuie să recunosc în faţa voastră şi nu din cauză că n-am mai vorbit în faţa oamenilor, am emoţii că n-am mai fost la un congres al unui partid de opoziţie de foarte mult timp. Dar încerc să mă obişnuiesc cu acest statut şi bine v-am găsit după aterizarea noastră forţată. Voi cunoaşteţi sentimentul. Cunoaşteţi sentimentul, nu trebuie să vă explic eu cum e când ai făcut treabă şi te trezeşti pe peron”, a spus Kelemen Hunor.

„Azi nu o să vorbesc despre supărările, dezamăgirile noastre, nici nu caut explicaţii la cele întâmplate, cu toate că sunt întrebări legitime şi poate să fie din lăcomie, poate să fie din dorinţa de răzbunare, poate să fie din eroare strategică, chiar nu mai contează”, a adăugat liderul UDMR.

El a vorbit şi despre începutul colaborării cu USR, de acum doi ani şi jumătate. „Acum doi ani şi jumătate am plecat împreună la drum, după 9-10 luni ne-am despărţit. Am mai continuat fiindcă eram de bună credinţă, ştiam că trebuie să oferim societăţii profesionalism, seriozitate şi foarte multă muncă şi acum sunt convins că are nevoie ţara de aşa ceva”, a mai spus Kelemen Hunor.

Kelemen a lăsat să se înțeleagă că e pregătit să se alăture opoziției, respectiv formațiunilor care se vor coaliza în jurul USR, avertizându-i totodată pe foștii parteneri de coaliție, PSD și PNL, că vor fi responsabili pentru promovarea extremismului în România, referindu-se la avansul electoral pe care l-a căpătat formațiunea extremistă AUR.

„Cei din sală știu, indiferent în ce condiții am colaborat sau ne-am contrat, am știut că demnitatea e acea valoare de care nu ne atingem pentru că doar așa putem merge mai departe. Trebuie să arătăm cu toții că perioada „las că merge și așa” s-a terminat. Dacă omul vede că cei care cer voturi promit orice iar apoi întorc spatele, sigur ca vom pierde și locul va fi ocupat de cei care propagă ura, cei care caută conflictul și care promit răzbunare. E cea mai mare greșeală să lăsam ca aceștia să câștige teren (referire la AUR – n.red). Va fi responsabilitatea noastră, dar și a PNL și a PSD, să spunem stop extremismului (…)”, a comentat Kelemen Hunor, care a adăugat că „România nu are inițiative de ani buni. România se află la periferie”.

Liderul UDMR a mai subliniat că cei care primesc încrederea oamenilor au datoria să arate că pentru copiii care vin în urma noastră „lăsăm o țară în care se poate construi o viață”.

Potrivit News.ro, la eveniment participă şi invitaţi din partea ALDE Europe, PMP și Forţa Dreptei.

Ultimul congres al USR a avut loc în 16 iulie 2022, online, fiind validată alegerea în funcţie a lui Cătălin Drulă. Alegerile au avut loc între 6 şi 10 iulie 2022, putând participa toţi membrii formaţiunii. Preşedinţia USR a fost câştigată atunci, din primul tur al alegerilor interne, de Cătălin Drulă, cu 71,3% din voturile exprimate.

