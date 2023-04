Kelemen Hunor: Unul dintre eşecurile coaliţiei a fost că nu ne-am folosit de oportunitatea oferită de majoritatea constituţională

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că unul dintre eşecurile coaliţiei de guvernare a fost faptul că nu s-a folosit de oportunitatea oferită de majoritatea constituţională, menţionând că este rar ca un Guvern să aibă majoritate de două treimi cu care ar putea modifica Constituţia. El s-a referit şi la respingerea aderării României la spaţiul Schengen, calficând veto-ul Austriei de la Consiliul JAI din decembrie 2022 drept ”o decizie mizerabilă”, scrie News.ro

“Consider că unul dintre eşecurile coaliţiei de guvernare a fost faptul că nu ne-am folosit de oportunitatea oferită de majoritatea constituţională. Este rar ca un Guvern să aibă o majoritate de două treimi cu care ar putea să modifice Constituţia. Am ratat această şansă, dar trebuie să recunosc că nici războiul, care a izbucnit în vecinătatea noastră, nu ne-a venit în ajutor. Am învăţat din politică că degeaba ai dreptate dacă nu ai putere, adică majoritate. Acesta este şi cazul Constituţiei, dar şi al Legii Statutului Minorităţilor”, a declarat Kelemen Hunor, sâmbătă, la congresul UDMR de la Timişoara.

El a mai explicat că, de regulă, conflictele armate nu sunt benefice pentru problemele minorităţilor, referindu-se la războiul din Ucraina. “Legea Statutului Minorităţilor face parte din acordul de coaliţie şi, prin urmare, face parte şi din programul de guvernare. Acest lucru arată că nu numai că ne-am dorit-o, dar am reuşit să ne convingem şi partenerii politici să o accepte. Războiul nu ne-a ajutat nici aici. Conflictele armate nu sunt, de obicei, benefice pentru problemele minorităţilor, nici în această regiune, nici în altă parte, deoarece pot reînvia vechile temeri şi prejudecăţi şi pot crea o nouă atmosferă în doar câteva momente.

Nu am renunţat şi nu renunţăm la acest obiectiv, dar nici nu ne-am dorit un eşec sigur”, a mai transmis liderul UDMR. El a mai afirmat că în 2017 când a fost cerut ajutorul UDMR pentru rezolvarea unei crize în Guvern Uniunea a cerut în schimb adoptarea Legii Statutului Minorităţilor, dar rezultatul a fost un eşec.

“Eşecuri am avut destule. Aş dori să vă reamintesc că am avut o încercare solidă în 2017, când a existat o criză în Guvernul de atunci şi ni s-a cerut ajutorul în rezolvarea acesteia. Am cerut, în schimb, adoptarea Legii Statutului Minorităţilor. Şi care a fost rezultatul? Un eşec. De aceea spun că, aşa cum cere şi Constituţia, noi avem nevoie de garanţii juridice instituţionale, care să fie fructificate în legi adoptate de Parlament. Avem nevoie de un succes, nu de un alt eşec. Nu vom acţiona nesăbuit, trebuie să aşteptăm momentul în care această lege, care este extrem de importantă pentru noi, poate fi transformată într-un succes”, a precizat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR s-a referit şi la eşecul aderării la Spaţiul Schengen. “Mai este o problemă care, până în ziua de astăzi ne dă frustrări, cu toată că afirm hotărât că nu a depins de noi. Este vorba despre decizia aderării la spaţiul Schengen. Veto-ul Austriei a fost o decizie mizerabilă. Au invocat motive politice interne care, de altfel, nu au fost rezolvate cu această decizie. Au transmis mesajul greşit, că degeaba am îndeplinit condiţiile tehnice necesare aderării la spaţiul Schengen – de altfel România le-a îndeplinit acum 12 ani – că dublul standard şi un calcul politic stupid pot anula totul. Această decizie a Austriei nu a ajutat deloc la consolidarea solidarităţii faţă de valorile comune europene şi, cu siguranţă, a intensificat euroscepticismul. Săptămâna aceasta, la Bucureşti, ministrul austriac al Afacerilor Interne ne-a încurajat amical că suntem pe drumul cel bun. Mulţumim, dar asta acum este prea puţin. Avem nevoie acum mai mult decât o încurajare. Pe lângă îndeplinirea obligaţiilor trebuie asigurată şi drepturile noastre conform acordului Schengen”, a mai declarat Kelemen Hunor.

Editor : M.D.B.