Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că nu înțelege motivația președintelui Klaus Iohannis de a deveni secretar general al NATO, în afară de importanța geostrategică a zonei Mării Negre. Acesta mai susține că secretarul general al NATO nu poate să țină cu țara din care provine, pentru că e o responsabilitate mult mai mare, globală. „Nu cred că e vorba de România când candidează Klaus Iohannis, eu cred că e vorba mai degrabă de Klaus Iohannis”, a mai spus Kelemen. Totodată, liderul UDMR mai afirmă că nu trebuie subestimat premierul Olandei, Mark Rutte, în acest context, fiind experimentat și „cel mai cinic politician din Europa”.

„Dorește să fie șef, secretar general al NATO, atât am înțeles eu. Am verificat cât am putut eu verifica, dar în istoria NATO nu a fost niciodată competiție pentru această funcție, s-a negociat discret și a fost numit un secretar susținut de toți din alianță. Era și normal să fie așa, că nu e job într-o firmă privată sau la o instituție publică, vorbim de o alianță militară.

Acolo, fără americani nu poți să iei decizie, fără Franța, fără Marea Britanie, puterile nucleare, nu poți să te impui. Poți să blochezi, să încurci un pic socotelile.

Eu nu-l susțin pe Mark Rutte, nu cred că e potrivit, dar intenția lui Iohannis de a intra în competiție pentru mine în acest moment nu-mi spune mare lucru.

Eu mi-aș dori să fie un secretar general din această zonă periferică, Europa de Est, Centrală, zona cea mai vulnerabilă în acest moment în ceea ce privește conflictul ruso-ucrainean dar și Orientul Mijlociu. Tot ce înseamnă zona Mării Negre nu e doar vulnerabilă și sensibilă la periferie, dar e și o zonă importantă din punct de vedere geostrategic. Din acest punct de vedere este de înțeles intenția lui Klaus Iohannis, dar nu știu ce calcule a făcut, pentru că comunică puțin și sec.

Nu cred că e vorba de România când candidează Klaus Iohannis, eu cred că e vorba mai degrabă de Klaus Iohannis. Nu cred că el pleacă de la această premisă....A și spus că Europa Centrală, Europa de Est, fostul bloc comunist, n-a vorbit de România, că trebuie să obțină ceva. Sigur, dacă un fost președinte al României ajunge în această funcție poate să ne ajute, dar secretarul general al NATO nu poate să țină cu țara din care provine, pentru că e o responsabilitate mult mai mare, globală. Nu știu dacă e pregătit să poarte o responsabilitate globală. Ar fi trebuit să fie mult mai direct, transparent și sincer cu cei care l-au votat”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR mai afirmă că, în principiu, șefii de stat care nu-l susțin pe premierul Olandei l-ar susține pe Klaus Iohannis, fiind singurii luați în considerare.

„Aici nu se va vota, se va negocia și cineva va renunța sau se va găsi al treilea candidat. Mark Rutte e experimentat, e cel mai cinic politician din Europa. Nu a câștigat niciodată o alegere și 12 ani a fost premier. Să nu subestimăm capacitatea lui de a aduna până la urmă voturile celorlalți, mai puțin al lui Klaus Iohannis”, mai afirmă Kelemen.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă înaintea reuniunii extraordinare a Consiliului European, că în ceea ce privește candidatura sa la funcția de secretar general NATO, „discuții se poartă, sunt foarte intense, dar sunt altfel decât la alte formate”, subliniind că „chestiunile NATO nu se discută în public și negocierile nu se fac publice”.

Editor : Alexandru Costea