Kostas Salvaras, Philip Morris International: Viitorul fără fum este posibil – ne vom atinge obiectivul piață cu piață

Cu o traiectorie profesională care l-a purtat pe trei continente, Kostas Salvaras, Area Vice President South-East Europe Cluster în cadrul Philip Morris International (PMI), este responsabil pentru una dintre cele mai strategice regiuni ale companiei Europa de Sud-Est.

Într-un interviu acordat Digi24, el vorbește despre transformarea companiei, diversificarea portofoliului de produse și provocările pe care le întâmpină PMI în călătoria către un viitor fără fum, inclusiv creșterea dezinformării. Misiunea Philip Morris International rămâne clară: înlocuirea țigărilor cu alternative mai puțin nocive, piață cu piață.

Ați preluat rolul de Area Vice President South-East Europe Cluster pentru Philip Morris International. Ne puteți povesti mai multe despre parcursul profesional de până acum și care este viziunea cu care priviți spre viitor?

M-am alăturat companiei în 1996, în Grecia – aveam 26 de ani și îmi doream să încep o carieră în vânzări. De la o funcție de trainee în cadrul Departamentului de Vânzări, am ajuns Director de Marketing în 2003 și apoi, Director de Vânzări și Distribuție pentru Grecia, Cipru și Malta după doi ani. Au fost 10 ani intenși, în care am învățat tot ce am putut despre această companie cu o istorie atât de veche. Acești ani m-au pregătit pentru provocările care urmau, dar totuși, nu îmi imaginam că Philip Morris International (PMI) se va transforma atât de mult în anii care vor urma. Să nu uităm că, atunci, PMI producea doar țigări. Din 2010 până în 2023, am ocupat mai multe funcții importante în Rusia și Japonia, cum ar fi Vicepreședinte de Zonă pentru zona de sud a Rusiei, Director General pentru Ucraina, Caucaz și Moldova și în 2022, Președinte al Philip Morris Rusia. Iar în 2023, am fost numit Vicepreședinte pentru Produse Fără Fum în SUA, fiind responsabil pentru managementul categoriei și operațiunile comerciale ale produselor inhalabile în SUA.

Din 1 septembrie 2024, am revenit în Europa ca Area Vice President South-East Europe Cluster și sunt responsabil pentru una dintre cele mai importante regiuni ale companiei, care include Grecia, România, Bulgaria, Serbia, Croația, Slovenia, Cipru, Malta, Muntenegru, Albania, Kosovo, Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina. Este o mare onoare pentru mine să gestionez această regiune și să lucrez cu echipele noastre talentate de aici. Împreună vom face pași importanți în călătoria noastră către un viitor fără fum și vom oferi alternative inovatoare care să răspundă nevoilor în schimbare ale milioanelor de fumători.

Philip Morris International își propune ca produsele fără fum să reprezinte mai mult de două treimi din veniturile sale nete totale până în 2030. Cum se va reflecta acest plan pe piețele locale și în special în România?

De când Philip Morris International și-a anunțat, în 2016, obiectivul de a construi un viitor fără fum, am făcut progrese semnificative în înlocuirea țigărilor cu alternative mai puțin nocive. Parcursul nostru este unul realist și ne vom atinge obiectivul piață cu piață—după cum demonstrăm deja astăzi. În ultimii 10 ani, portofoliul de alternative fără fum al PMI a creat un impact pozitiv asupra a milioane de fumători adulți și a accelerat procesul de renunțare la țigări în peste 90 de țări. Astăzi, veniturile nete generate de produsele fără fum le-au depășit pe cele generate de Marlboro. Prin IQOS am pus bazele categoriei produselor fără fum, pe care am extins-o cu o varietate de produse: de la tutun încălzit la ZYN, pliculețele cu nicotină pentru uz oral, toate susținute de cercetare științifică și inovație. În 25 de piețe, printre care se numără Bulgaria, Grecia, Italia, România, Republica Cehă, Danemarca și Polonia, veniturile PMI provenite din produse fără fum depășesc deja 50% din veniturile nete totale.

Cum reușim să facem asta? Cu ajutorul științei și inovației, susținute de investiții importante, unele dintre ele chiar în această zonă, în Grecia și România. Investițiile PMI în aceste două țări ajung la aproape 1,5 miliarde de dolari în ultimii șapte ani. Ca urmare a investițiilor, două fabrici care produceau țigarete au fost retehnologizate și transformate în unități de producție a consumabilelor pentru IQOS și alte dispozitive care încălzesc tutunul. Peste 90% din producția celor două fabrici este destinată exportului: din România, 92% din producție pleacă în 54 de piețe, iar din Grecia peste 90% din producție ajunge în 22 de piețe. Una dintre acestea este Japonia, o piață foarte exigentă la nivel global și, totodată, una dintre principalele destinații a produselor fără fum fabricate în Otopeni și Aspropyrgos.

Statisticile arată că milioane de români fumează. Având în vedere că prevalența fumatului rămâne ridicată, ce măsuri ia PMI pentru a aborda scepticismul comunităților locale în ceea ce privește produsele fără fum?

În România, sunt peste 4 milioane de fumători, iar numărul lor este în creștere, la fel și gradul de dezinformare. Rolul nostru este să le explicăm fumătorilor că arderea tutunului este problema și că sunt disponibile aceste alternative inovatoare care nu ard tutunul. În ultimii 16 ani, PMI a investit peste 12,5 miliarde de dolari în dezvoltarea acestor produse și, din punct de vedere al evaluării științifice și medicale, am generat peste 530 de publicații științifice în jurnale recunoscute la nivel internațional care au trecut prin procese de „peer review”. De asemenea, încurajăm cercetarea independentă a rezultatelor noastre, inclusiv evaluările autorităților din diverse țări. Un exemplu relevant de evaluare independentă o reprezintă evaluările din SUA pe care Administrația pentru Alimente și Medicamente (Food and Drug Admnistration – FDA) le-a realizat pentru produsele din tutun cu potențial de risc modificat. Astfel, două produse dezvoltate de PMI și Swedish Match, General Snus în 2019 și IQOS în 2020, au fost primele produse fără fum care au primit autorizarea FDA.

Pe de altă parte, avem exemplul Suediei, unde prevalența zilnică a fumatului a ajuns la mai puțin de 6%, datorită snusului și a altor alternative fără fum. Suedia raportează cu 21,2% mai puține decese legate de fumat, atinge cea mai scăzută rată de consum de țigări din UE și, în același timp, are cea mai scăzută incidență a bolilor legate de fumat.

De asemenea, doresc să menționez decizia recentă a FDA referitoare la ZYN, un alt produs fără fum din portofoliul PMI. După o analiză exhaustivă a dovezilor științifice, agenția a autorizat comercializarea a 20 de variante de pliculețe cu nicotină marca ZYN și a stabilit că aceste produse îndeplinesc standardul de sănătate publică impus de Legea pentru prevenirea fumatului în familie și controlul tutunului din 2009. Această decizie a FDA face ca ZYN să fie primul și singurul produs de tip pliculeț cu nicotină autorizat în SUA. Acest moment de referință este o oportunitate excelentă de a evidenția potențialul pentru sănătatea publică al categoriei de produse orale fără fum.

Ați menționat că produsele dezvoltate de PMI se adresează doar fumătorilor adulți. Cum preveniți, însă, accesul tinerilor la produsele cu tutun sau nicotină pe care le comercializați?

La Philip Morris International avem o poziție tranșantă: aceste produse nu sunt pentru minori. Pentru a susține acest obiectiv, am ales să fim parte din soluție. Implementăm măsuri stricte, investim în tehnologii avansate de verificare și ne asigurăm că fiecare partener comercial respectă standardele noastre. De exemplu, clauzele contractuale pentru distribuitorii și partenerii noștri de retail includ reguli clare privind interzicerea vânzării către minori, iar politica noastră de toleranță zero nu oferă a doua șansă pentru cei care încalcă această interdicție. Totodată, pe iqos.ro utilizăm tehnologii avansate de verificare a vârstei (hard age verification) pentru a preveni accesul minorilor la produsele noastre.

Protejarea minorilor trebuie să fie un angajament comun. Să implice eforturi din partea tuturor: companii, autorități, părinți și comunități. Și mă bucur să văd că România are politici clare și o legislație comprehensivă care vizează protejarea minorilor. Recent, industria tutunului, inclusiv Philip Morris România, a semnat un acord voluntar cu mai multe instituții importante din România, printre care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Ministerul Sănătății și alte organizații guvernamentale. Acest acord stabilește măsuri stricte pentru a preveni accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină, prin reguli clare privind comercializarea lor. Este un exemplu de colaborare eficientă între autorități și industrie, cu scopul comun de a proteja minorii și de a asigura respectarea legislației în vigoare.

PMI este o companie aflată în plin proces de transformare. Care este propria dumneavoastră definiție pentru „transformare”?

Transformarea, în contextul unei companii precum Philip Morris International, este un proces complex și dinamic care implică schimbări fundamentale în modul în care funcționează compania. Pentru mine transformarea este un proces holistic care necesită angajament și viziune și care are ca scop nu doar succesul comercial, ci și contribuția la construirea unui viitor fără fum. Transformarea înseamnă inovație continuă pentru a ne adapta la nevoile și așteptările consumatorilor. Întorcându-mă la cazul României și al Greciei, transformarea înseamnă și peste 2.500 de locuri de muncă generate de activitatea celor două unități de producție, PMI fiind unul dintre cei mai apreciați angajatori în cele două țări. Suplimentar, transformarea presupune și peste 1,1 milioane de utilizatori adulți care au ales IQOS în cele două țări. Sigur, parcursul transformator al PMI înseamnă și sustenabilitate, adică un impact pozitiv pe termen lung asupra societății și mediului.

