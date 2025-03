Semnal de alarmă tras de medici: tot mai mulți tineri se confruntă cu infarctul miocardic. Evenimentele sunt adesea șocante și neașteptate pentru că, în mod tradițional, afecțiunea este asociată cu vârsta înaintată. Fumatul de la vârste din ce în ce mai fragede sau factori de risc precum stresul, diabetul sau colesterolul ridicat contribuie la creșterea cazurilor de infarct.

„Vasul este blocat complet cu un cheag de sânge. Mușchiul inimii care ar trebui să primească sânge oxigenat de la acest vas are de suferit”, explică medicul.

Georgiana are 26 de ani și duminică a suferit un infarct. Din fericire, tânăra a ajuns la timp la spital.

Georgiana Scarlat, pacientă: Am simțit o durere mai profundă în piept și în spate. Nu-mi trecea cu nimic, am mers la spital. Eu am crezut, inițial, că am făcut întindere ceva ridicând două găleți de lemne.

„Așa arată vasul înfundat. Se trece la desfundarea vasului prin tehnici minim invazive, prin traversarea zonei de înfundare”, explică medicul.



Afecțiunea este o urgență medicală, care trebuie tratată imediat. În caz contrar, poate fi fatală.

Eugen Țiereanu, medic cardiolog: Această intervenție salvatoare de vieți, prin desfundarea vasului, prin implantarea unui stent sau chiar a mai multora, asta nu înseamnă că pacientul se vindecă și nu ar trebui să mai ia tratament. Din contră, tratamentul rămâne, în mare parte, toata viața, la unii pacienți.

Specialiștii spun că numărul cazurilor în rândul tinerilor a crescut alarmant.

Eugen Țiereanu, medic cardiolog: Sunt din ce în ce mai dese la pacienți tineri producerea unor evenimente cardiovasculare. Dacă înainte, vârsta de producere a unui infarct era peste 50-60 de ani, în ultima perioada avem pacienți cu vârste la care nu ar trebui să se producă astfel de evenimente.

Mulți dintre pacienți descoperă că au probleme cardiace în cabinetul medicului de familie.

Elena Gogonea, medic de familie: Ei vin și îi descoperim întâmplător, cu un colesterol mare, cu trigliceride mari și atunci îi trimitem către un serviciu de specialitate, în speță Cardiologia.



Stresul, consumul de alcool, dar și sedentarismul reprezintă factori de risc pentru atacul de cord, atrag atenția medicii.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia