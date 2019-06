Ramona Săcărin, mama adoptivă fetiței de 8 ani din Baia de Aramă, a spus la Digi24 că Sorina nu a vorbit deloc despre episodul traumatizant de vineri, când a fost scoasă de un procuror din casa asistentei maternale în care a crescut. Imaginile prezentate de presă sunt tulburătoare, spune Săcărin, dar, în opinia sa, a fost „singura cale care putea să stopeze această situație”.

„Sorina este ca un copil normal care începe să-și cunoască familia, e curioasă, vrea să afle lucruri despre toți, vrea să afle cine e tânăr, cine e bătrân, unde locuiește. Face tot ce face un copil normal la vârsta ei. Am încercat să stăm departe, să se relaxeze, să înțeleagă că este într-o familie, s-a jucat cu frățiorul mai mic”, a spus Ramona Săcărin.

Ea spune că a văzut imaginile de vineri, când fetița a fost luată din casa asistentei maternale. „Încerc să trec peste acest moment și să o ajut și pe ea să treacă peste acest moment, deși încă nu mi-a zis nimic, încerc să mă gândesc că e cu siguranță traumatizată”, a spus mama adoptivă.

Pe de altă parte, Ramona Săcărin susține că fetița era traumatizată în fiecare zi în casa asistentei maternale, pentru că i se spunea că familia adoptivă vrea să îi facă rău și să îi ia organele.

„Ce s-a întâmplat vineri era nenecesar, dar nu se putea altfel. E rezultatul unei luni întregi în care noi, ca părinți, am încercat să ne recuperăm copilul, am bătut la toate ușile autorităților din țara asta. Dacă acest lucru se întâmpla unui copil natural al nostru, am fi făcut același lucru, toți pașii posibili”, a spus ea.

Ramona Săcărin mai spune că fetița era învățată de familia asistentei maternale să respingă părinții adoptivi.

„Era un copil traumatizat și stresat că o să o luăm să-i facem rău, normal că nu a vrut să plece. Ne-a povestit că o învățau cum să se comporte, să refuze să plece”.

Ramona Săcărin mai spune că asistenta maternală a renunțat de două ori la prioritatea de adopție și că nu a încercat să o adopte, deși putea să facă acest lucru și fără prioritate. Mai apoi, a încercat să înceapă un demers de adopție când legea nu-mi mai permitea acest lucru, pentru că Sorina era deja în procedura de potrivire cu familia Săcărin.

Pe de altă parte, fiica asistentei maternale spune că mama ei a fost „păcălită” de angajații de la protecția copilului să semneze acele declarații de renunțare la prioritate.

„Noi am spus că vrem să o înfiem și pe Sorina. Doamnele au răspuns că nu mai avem veniturile necesare și condițiile pentru al doilea copil de înfiat. Au spus că Sorina nu e oricum adoptabilă”, a spus Adelina Vălănescu.

Fetița din Baia de Aramă a fost adoptată de o familie de români din America, după ce nicio familie din țară nu a dorit să o adopte, potrivit autorităților. Și fosta asistentă maternală a dat de două ori declarație că nu dorește adopția, potrivit autorităților. Pe de altă parte, familia la care a crescut fetița până acum spune că i-a fost refuzată adopția.

Cazul a generat şi proteste. Zeci de oameni au demonstrat în această dimineaţă în Baia de Aramă, oraşul în care a trăit până acum copila adoptată. Oamenii sunt nemulţumiţi de felul în care au acţionat autorităţile.

Sorina, o fetiță de opt ani, a fost luată cu mascaţii vineri din casa în care a fost crescută de asistenta maternală din Baia de Aramă. Procuroarea acuzată că a bruscată-o pe fetiță este investigată de Inspecția Judiciară.