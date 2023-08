Mărturii cutremurătoare ale părinților fetei de 20 de ani, care a murit spulberată de șoferul drogat, în cumplitul accident de sâmbătă din 2 Mai. Era pentru prima dată când tânăra venea fără părinți, doar cu prietenii, pe litoral. Aveau în plan să-i cumpere mașină pentru că luase de puțin timp permisul. Era un copil extraordinar, spune tatăl, care arată cu degetul și spre polițiști. Spune că nu l-au sunat pentru a-l anunța de tragicul accident.

Cătălin Ştefan Dragomir a declarat duminică, jurnaliştilor, la Constanţa, că doreşte ca tânărul care a provocat accidentul care a dus la moartea fiicei sale să sufere aşa cum suferă el şi familia sa.

“Să sufere şi ei cum suferim noi. Atât şi nimic mai mult. Puşcărie să facă băiatul. Dacă l-aş avea pe copilaşul ăsta de 19 ani, teribilistul ăsta cu droguri în faţa mea, nu l-aş atinge nici măcar cu o palmă. Deja l-a bătut soarta. Ce vă pot spune despre copilul meu. Era un copil cuminte şi nu pentru că era al meu. A învăţat, nu mi-a creat probleme, nu mi-a lipsit de acasă, nu bea, nu fumează şi chiar mă mândream şi mă mândresc că este copilul meu. Am fost să o recunosc. Nici pe soţia nu am lăsat-o să intre, nici pe bunica. Nu mai e copilul meu. Nu vreau decât să plătească. Nu mă refer financiar. Să facă puşcărie până să se căiască, să îi pară rău pentru ce a făcut şi să vadă şi alţii”, a povestit bărbatul, potrivit News.ro.

El a fost întrebat dacă tânărul care a produs accidentul realizează ceea ce a făcut.

“În puşcărie s-ar putea să realizeze. Aşa am eu…şi sper. (…) Nu era el. De aceea v-am spus că nici nu l-aş atinge oricât de mânios aş putea să fiu. Nu era el. A făcut cu bună ştiinţă când a luat droguri. Probabil şi cu buna ştiinţă a părinţilor, nu am de unde să ştiu în ce mediu a trăit. Ce am auzit este că băiatul este de bani gata, cum se spune. Ok, pe mine nu mă interesează banii, vreau să plătească în justiţie şi puşcărie până uit”, a mai declarat Cătălin Ştefan Dragomir.

El a povestit că fiica sosise pe litoral cu o zi înainte de producerea accidentului şi era împreună cu prieteni şi colegi de facultate.

“Vineri veniseră pe litoral, au petrecut seara, s-au întors la cazare. Mergeau la plajă. Mâine, eu şi soţia, cu cealaltă fiică a noastră, care stă la Bucureşti urma să venim noi la cazare, luam copilul şi îşi prelungea sejurul. (…) Erau prieteni şi colegi la facultate. (…) Am vorbit ultima oară cu ea marţi. Am întrebat-o cât e cursul valutar, că eu lucrez în Germania, ca să îi caut o maşină. Fata mi-a făcut o surpriză, acum o lună şi jumătate a luat permisul de conducere. ”Tati, am luat permisul”. Felicitări, tata! Vine tata acasă şi mergem şi căutăm o maşină. Şi nu i-am luat maşină, i-am luat loc de veci. Îşi dorea un A3”, a mai afirmat tatăl fetei.

El a adăugat că tânara era studentă la Geografie turistică, la Bucureşti şi că a luat examenul de bacalaureat cu media 9,81, iar celălalt tânăr decedat era colegul ei.

De asemenea, Cătălin Ştefan Dragomir a mai declarat că nu a fost anunţat de poliţişti despre acest accident rutier.

“Mulţumim Poliţiei Române. Nu m-a contactat nimeni să ne spună, ”Fata dumneavoastră a păţit ceva”. De aici de la pompe funebre ne-au spus. Poliţia, nu. Aseară m-am apucat să caut eu, numere de telefon, pe internet, la Mangalia, de la Mangalia vă fac la…Am aflat că a murit de la vărul ei care a scăpat fără nicio vânătaie , doar cu speritura. Ieri dimineaţă am intrat în Bucureşti, veneam de la serviciu”, a mai afirmat tatăl tinerei.

„Era un copil excepțional. Era prima oară când venea anul acesta la mare și prima oară fără noi. Se bucurau, era ziua unuia dintre copiii din grup”, a declarat mama fetei.

