Mărturii cutremurătoare despre Ilie Gâzea, protestatarul mort. „I-a dat sângele pe nas instantaneu. A leșinat. A vomat tot timpul”

Mărturii cutremurătoare ale celor care l-au însoțit pe Ilie Gâzea la protestul din Piața Victoriei din București.

Costel Vai, prietenul și vecinul lui Ilie Gâzea a declarat pentru publicația Liber de Teleorman că, fără să vrea, vede o legătură între evenimetele la care a fost martor la protestul din 10 august și care l-au avut în centru pe bărbat și decesul acestuia.

„Am fost plecați pe 10 la București, am ajuns în Piața Victoriei în jur de ora 16.30. Am fost 10 sau 15 persoane din Turnu Măgurele. Toți am fost gazați, dar eu am fost un pic mai departe. I-a dat sângele pe nas instantaneu. La câteva zile după ce am ajuns acasă am auzit că pe Ilie l-a luat salvarea. Dar după ce a inhalat gaze el a vomat tot timpul și a avut hemoragie nazală. Acum am înțeles că a murit”, a povestit Costel Vai.

„Există și filmare cu el acolo și avem martori că l-am dus la salvare. I-a dat sângele pe gură și pe nas, a leșinat, l-a luat SMURD-ul acolo. După ce i-a pus o soluție în nas el a plecat acasă cu unul dintre noi și din noaptea aceea e la spital. Acum e la morgă în Alexandria. Noi am întrebat mereu de el, dar din noaptea aceea e mereu la spital”, a spus și Olimpia Culcea, prezentă și ea în grupul de 10-15 persoane din care a făcut parte Ilie Gâzea.

„Eu nu știu ce să vă zic, pentru că, de principiu, gazele lacrimogene afectează în primul rând căile respiratorii. El a mai avut probleme de sănătate, dar în niciun caz de acest fel. N-a fost nicio problemă până în seara de Sfânta Mărie când a avut hemoragie, m-a sunat mama. El acum este încă în spital și nu știu când ni-l va da. E posibil să nu ni-l dea nici mâine, dar noi deja am vorbit penste tot pentru organizarea înmormântării. Eu de la serviciu nu-mi pot lua liber decât 3 zile. Și până acum nimeni n-a rezolvat nimic și nu știu când vom putea să-l luăm pe tata acasă. Momentan, așteptăm să ne spună. Medicii nu ne-au ajutat deloc. Am cerut să îl transfere de urgență la Floreasca, dar ne-au spus că nu sunt paturi acolo. Asta e România. Înainte a mai avut o fisură la stomac, dar niciodată hemoragii. Și eu știu că a fost gazat în Piață. După care a avut acest episod. Oricum, s-au sesizat cei de la Parchet și sunt sigură că se va lămuri cauza”, a mărturisit Cătălina, fiica lui Ilie Gâzea.

