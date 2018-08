Mărturii tulburătoare ale celor care au asistat la incendiul de la Episcopia Greco-Catolică din Oradea

Orădenii sau turiștii care se aflau în centrul oraşului, în momentul izbucnirii flăcărilor, ne-au transmis pe parcursul zilei mărturii tulburătoare, dar și imagini cu amploarea dezastrului. Iată cum s-a văzut incendiul care a devastat parte din istoria oraşului, prin ochii orădenilor.

Ovi D. Pop, martor: Am auzit de la o persoană foarte apropiată mie de cele întâmplate și am luat-o la goană până în centrul Oradei și am ridcat drona să surprind dintr-un alt unghi cele întâmplate, în vederea unor viitoare documentări ale celor întâmplate. Foarte multă lume, foarte multă lume înstristată, am văzut oameni cu lacrimi în ochi, chiar și bărbați, foarte multă lume a fost șocată de cele întâmplate. Ca fotograf am avut ocazia să intru și să fotografiez frumoasele elemente decorative care se află în interiorul acestui frumos edificiu.

Sebastian Șofron, martor: Mă aflam şi eu la o terasa de lângă, fiind pentru prima dată în Oradea şi am văzut flash-urile acelea, mulţimea aceea de flash-uri. Am filmat-o pentru că mi s-a părut foarte ciudată. A început să se adune foarte multă lume şi după aceea am văzut maşinile de pompieri. A fost cu puţină dificultate intervenţia lor, dar dat fiind faptul că a fost un acoperiş de lemn şi că a fost stins în 3-4 ore, eu zic că a fost o intervenţie foarte bună a pompierilor.

Florin Birta: Un palat în flăcări, un simbol al oraşului nostru în flăcări. Am colaborat foarte bine cu pompierii. A fost o intervenţie promptă şi având în vedere ce foc era la palatul episcopal eu spun că situaţia a fost ţinută sub control, mai ales că s-a reuşit stoparea focului pentru a nu se extinde la clădirile învecinate. Vom deschide mai multe conturi în lei si valută pentru a da posibilitatea celor care vor să participe la refacerea acestui palat, să doneze o anumită sumă de bani şi totodată Primăria Municipiului Oradea va asigura din bugetul propriu diferenţa pentru reabilitarea acestui palat.

-Am văzut azi-noapte când a explodat turnul. Adică a fost un foc şi dup-aia a explodat.E dezastru. Am înţeles că nici curent n-au înăuntru, că acum renovează.

-Foarte mare pierdere. Am văzut cum s-or luptat.

-Îl vor face foarte repede. Îl vor repune.

Au trecut mai bine de 8 ore de la lichidarea incendiului, însă din acoperişul clădirii încă mai iese fum. Astfel că pompierii vor rămâne în zonă pe tot parcursul zilei de astăzi.

