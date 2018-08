Umilința la care este supus un medic român stabilit în Norvegia: Consulatul României la Oslo își bate joc de cetățeni

Un medic român stabilit în Norvegia de patru ani a povestit, într-o postare pe Facebook, saga prin care trece de șase luni de zile, încercând să își reînnoiască actele expirate. Femeia se plânge că a fost trimisă în repetate rânduri să își facă programare pe site-ul instituției, dar că acesta funcționează defectuos și, din cauza numeroaselor erori, nu reușește să obțină o programare, iar la sediul Consulatului nu se pot face programări.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Consulatul Romaniei la Oslo mă trimite mereu la un website sa ma programez. Sună simplu, dar de fapt NU ESTE! Siteul are probleme mari. În primavară avea mereu erori și de fiecare dată când incercam să trec la "pasul următor" se bloca. Mai mult, pentru o persoană care nu are niciun act valabil procesul este IMPOSIBIL.

Efectiv mă învârt în cerc cu cererile. Am sunat la MAE la București și mi s-a comunicat cum să completez. Mi s-a trimis chiar și un filmulet animat cu pașii ce trebuie urmați. Zis și făcut. Evident cererea "necesită în continuare completări". Deja văd roșu în fața ochilor când îmi apare mesajul cu "CEREREA NECESITĂ COMPLETĂRI"”, a povestit medicul.

După ce a reușit, în cele din urmă să completeze cererea de eliberare a actelor, femeia spune că s-a lovit de o altă problemă: imposibilitatea de a face o programare online.

„Doar cu cererea pentru Titlu de calătorie am reusit să merg mai departe . Aceasta mi-a fost aprobata si am putut trece la pasul urmator, acela de a mă PROGRAMA EFECTIV PE SITE. Dau click și ce imi văd ochii?

Un mesaj scris cu roșu: "Nu au fost găsite intervale disponibile în următoarele 12 luni de la data introdusă. Introduceți o alta dată și reluați căutarea."

În tot acest timp (câteva luni) am trimis concomitent și mailuri pentru a încerca să mă programez la Consulat. Mi s-a răspuns doar de doua ori cu "vă rog programati-vă pe site". Explic că nu reușesc. Nu mi se mai răspunde. Sun la numărul de telefon al Consulatului. Mereu mi se spune : "Cum doamna nu reușiți? Dar altii cum au reușit?". Pai chiar asa, alții cum au reușit?

Intru pe facebook și văd că de fapt sunt mulți în situația mea. Pagina de Facebook a Consulatului e plină de poveștile triste ale cetățenilor români care încearcă să își facă o programare.”, spune aceasta.

Medicul mai povestește că, după un drum de 10 ore cu mașina pentru a ajunge la sediul Consulatului, i s-a râs în față și a fost trimisă tot pe site-ul problematic. De asemenea, ea susține că un angajat al Consulatului cu care a vorbit la telefon a refuzat să i se prezinte, pe motiv că „nu e treaba ei cum îl cheamă”. Ea mai spune și că faptul că toate procedurile se pot face exclusiv online este o discriminare la adresa unor persoane, pe lângă faptul că site-ul nu funcționează.

„Faptul ca programarea se face DOAR PE WEBSITE e o discriminare la adresa romanilor cu disabilități (ex: nevăzătorii), a persoanelor trecute de prima tinerete carora le este greu sa navigheze pe internet sau a celor care efectiv nu au acces la internet. Nu e normal să trec prin atâta circ pentru a OBȚINE O PROGRAMARE!

Și apropo de "cum de alții au reusit doamna să își facă programare" ei bine, întamplarea face ca în ziua în care am fost personal la Consulat să mai fie cineva în situația mea. Persoana respectivă avea și pașaportul și buletinul expirate. O întreb cum a reușit să se programeze. Îmi spune că nu a făcut programarea pe site ca este imposibil și că l-a ajutat cineva din România.

CONCLUZIA: Sunt cetățean român (din păcate) în Norvegia fără niciun act de identitate valabil. Permis de conducere nu am, card bancar cu poză nu am (nu am înca 5 ani in Norvegia).

Eu nu pot ridica nimic de la poșta pentru ca NU AM NICIUN ACT DE IDENTITATE!

În momentul de față nu îmi pot ridica retețele de tip A necesare pentru a prescrie preparate pe baza de morfină.

În câteva luni ar trebui să merg mai departe în specializare și să lucrez 6 luni ca medic de familie ceea ce NU POT pentru că îmi trebuie un card ByPass cu care să mă loghez și să scriu rețete online, dar acesta mă "asteaptă" încă la poștă pentru că neavând un act de identitate NU îl pot ridica. Cariera îmi este evident prejudiciată.”

Etichete:

,

,