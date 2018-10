Mesajul oficial al Comisiei Europene înaintea referendumului din România

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, declară că susţine valorile familiei, însă respinge homofobia şi afirmă că nu doreşte ca aceste valori să fie folosite drept justificare pentru a stârni ura faţă de minorităţile sexuale, referindu-se la referendumul care va avea loc în România pentru redefinirea familiei.

„UE nu are competenţa în dreptul familiei. Nu cred că cineva are vreun dubiu cu privire la poziţia mea (legată de familie, n.r.). Dar să fac o precizare nu neapărat în ce priveşte valorile familiei. Eu cred în valorile familiei. Sunt soţ, sunt tată, am patru copii. Dar nu vreau ca valorile familiei să fie transformate în arme sau argumente pentru a justifica homofobia sau respingerea altor tipuri de familie faţă de relaţia dintre bărbat şi femeie”, a declarat luni Frans Timmermans în Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne din Parlamentul European, întrebat de membrii comisiei despre referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie care va avea loc în România.

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene a adăugat că această idee a valorilor tradiţionale ale familiei şi implicit referendumul din ţara noastră nu ar trebui folosite pentru a stârni ura faţă de minorităţile sexuale, atrăgând atenţia că egalitatea din diversele tratate se acordă tuturor, indiferent de orientarea sexuală.

„Să fim atenţi ca acest lucru să nu fie folosit pentru a hrăni unul dintre demonii noştri cei mai întunecaţi, ura faţă de minorităţile sexuale şi de a încerca să readucem femeile în secolele trecute. Să fim atenţi că egalitatea din tratate se aplică tuturor, bărbaţilor, femeilor, tuturor, indiferent de orientarea lor sexuală şi de alegerile pe care le fac în viaţă”, a mai spus Timmermans.

FOTO: Shutterstock

Etichete:

,

,

,

,