Ministrul apărării, Angel Tîlvăr, a spus din nou, într-un interviu în exclusivitate la Digi24, cu jurnalista Liliana Ruse, că „nu se pune problema” reintroducerii serviciului militar obligatoriu în România. Ministrul a spus că România are, în prezent, un program de voluntariat pentru cei care doresc să aibă pregătire militară la cerere și că e vorba de o perioadă de antrenament de patru luni pentru care cei care doresc să se înscrie sunt compensați cu trei salarii brute pe economie.

Angel Tîlvăr: V-am spus și repet nu se pune această problemă. Armata nu este obliatorie și după cum știți există un proiect referitor la serviciul militarilor voluntaril în termen care va reglementa și posibilitatea celor care doresc să aibă o pregătire militară din diferite motive.

E vorba de o perioadă care să fie de până la patru luni, să cuprindă oameni cu vârsta între 18 și 35 de ani, pe perioada în care vor face această pregătire vor avea o indemnizație, li se asigură elementele care țin de cazare, de hrană, de echipare, iar la sfârșitul acestei perioade o să primească un cuantum de trei salarii brute medii pe economie.

Liliana Ruse: Sunt discuții și vin de la nivelul șefilor de armată di nalte state cu privire la posibilitatea în respectivele țări de a se reintroduce armata obligatorie. Dacă în România nu am fi avut an electoral, s-ar fi discutat și la noi posibilitatea asta?

Angel Tîlvăr: Eu am spus acest lucru înaintea anului electoral, încă de când am preluat mandatul am spus că în perioada asta această problemă nu se pune, punct.

