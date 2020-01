Moartea Cristinei Țopescu. Stelian Tănase: „Eu am crezut, când am văzut că nu mai sună, că a plecat în străinătate într-o vacanță”

Istoricul Stelian Tănase a vorbit la Digi24 despre decesul vedetei TV Cristina Țopescu, cu care spune că era bun prieten. El a spus că au vorbit ultima dată la jumătatea lunii decembrie și că a crezut-o plecată într-o vacanță în străinătate.

Stelian Tănase: „Este o veste foarte tristă, eram foarte buni prieteni. Ne leagă o prietenie de aproape 30 de ani, am făcut multe emisiuni, am fost la multe evenimente, am vorbit multe subiecte.

Era o fată foarte sensibilă, se ocupa de câini și făcea asta cu foarte mult devotament. Își dădea toți banii ca să-i salveze, să le cumpere medicamente, să aibă grijă de ei. Era o persoană foarte deosebită.

Am vorbit ultima dată, cred, pe la jumătatea lui decembrie. Am făcut o emisiune despre un roman al meu, Marele Incendiator, dar după aceea ne-am mai văzut și ne-am mai auzit. Eram în legătură destul de strânsă. Eu am crezut, când am văzut că nu mai sună, că nu mai postează pe Facebook, că a plecat în străinătate într-o vacanță și cred că multă lume a crezut asta.

Condițiile în care a murit, singură în casă, nu știu ce s-a întâmplat că nu a putut să dea un telefon la 112, unui prieten, să mă fi sunat, sau pe altcineva... să fii singur în casă și nimeni să nu o caute, probabil că trebuia să petreacă sărbătorile cu cineva, erau lucruri de vorbit... și să cazi jos și să te găsească după atât de multe zile... Este o tragedie.”

Vedeta TV Cristina Țopescu a murit. Ea a fost găsită în casă duminică seara, după ce o vecină a chemat poliția pentru că nu o mai văzuse de aproximativ trei săptămâni.

