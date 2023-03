Vloggerița Ana Morodan a transmis un mesaj joi, după ce a fost eliberată din arestul poliției și pusă sub control judiciar pentru 60 de zile, în care spune că îi pare rău și îi îndeamnă pe urmăritorii ei să nu-i urmeze exemplul. Ana Morodan are trei dosare penale în urma „aventurii” de marți, când a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive și a provocat și un accident rutier.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu momentul în care Ana Morodan a fost oprită în trafic și scoasă din mașină de polițiști.

„Pentru copiii și tinerii care mă urmăresc și care visează să fie și ei influenceri. Nu faceți că mine. Să nu va credeți mai puternici decât viața, să nu va lăsăți seduși de celebritate și să riscați totul pentru asta. Să nu va faceți că zâmbiți și că sunteți fericiți când nu mai e niciun pic de soare în viața voastră. Nu merită. Pentru toți ceilalți, am greșit, îmi pare rău că v-am dezamăgit și sunt recunoscătoare că n-am făcut și mai mult rău. Am vrut doar să fiu o fată iubită și fericită. Acum mi-aș dori să fie posibilă o lume ca într-o poveste pe care am auzit-o odată. Într-o comunitate din Africa, când un om greșește, tot satul vine și îl mângâie și îl îmbrățișează. Ei cred că toți suntem buni și avem nevoie mai mult ca oricând de înțelegere și dragoste umană, atunci când greșim. Fiind blânzi cu cel care a greșit, îl ajută să se reconecteze la natura lui adevărată, cea bună. Aveți grijă de mintea și sufletul vostru”, a scris Ana Morodan joi într-un mesaj pe Facebook.

Influencerița a fost eliberată miercuri noapte din arestul poliției și pusă sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost prinsă beată și sub influența substanțelor psihoactive la volan. Ea a provocat un accident și a refuzat să fie testată pentru consum de alcool și substanțe interzise și a fost prinsă de două ori în aceeași zi, a doua oară având deja permisul suspendat.

Ea susține că nu a consumat droguri, ci medicamente pentru somn, pentru care are și prescripție medicală.

Ana Morodan a fost reținută marți seară, după ce a fost prinsă la volan sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive, a anunțat Poliția într-un comunicat. Vedeta mai fusese oprită o dată de polițiști în aceeași zi, după ce provocase un accident rutier, și îi fusese suspendat permisul.

Ulterior, ea a fost eliberată din arest, în cursul nopții, și pusă sub control judiciar. Ana Morodan este cercetată în trei dosare penale, pentru că ar fi condus sub influența alcoolului și a drogurilor, a refuzat să-i fie recoltate probe și a condus fără permis.

