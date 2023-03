Ana Morodan, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din România, a plecat de la Poliție, în cursul nopții. Ea a fost inițial reținută și apoi pusă sun control judiciar. Este cercetată în trei dosare penale, pentru că ar fi condus sub influența alcoolului și a drogurilor, a refuzat să-i fie recoltate probe și a condus fără permis.

Prima întâlnire a Anei Morodan cu agenții de la Brigada Rutieră a fost la Piața Charles de Gaulle din Capitală. Polițiștii i-au făcut semn să tragă pe dreapta, însă aceasta a apăsat pedala de accelerație și a lovit două mașini.

Ariadna Marcu, jurnalist Digi24: Agenții de la Brigada Rutieră au vrut să o testeze pe Ana Morodan pentru droguri și pentru alcool. Aceasta a refuzat și sufle în aparate, dar și să meargă la INML pentru testarea la sânge. Pentru asta, polițiștii i-au luat permisul pe loc și i-au făcut dosar penal.

Câteva ore mai târziu, în zona Primăverii, „contesa digitală” s-a urcat din nou la volan, deși nu mai avea acest drept. Ghinionul a făcut să se lovească de un alt echipaj de poliție. Agenții au verificat-o și și-au dat seama că nu mai avea permis de câteva ore.

Claudiu Costea, purtător de cuvânt la Brigada Rutieră București: Polițiștii au procedat la testarea cu aparatul Alcooltest, care a indicat o valoare de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma testării preliminare cu aparatul DrugTest, a relevat prezența în organism a substanțelor psihoactive.

Ana Morodan a fost reținută imediat după testare. După o noapte petrecută după gratii, a fost dusă la audieri.

-Ai avut medicamente cu rețetă?

-De ce n-ai oprit la semnalele poliției?

-N-am primit semnale.

Ana Morodan, influencer: Am făcut o greșeală și am condus fără carnet, lucru pe care nu vreau să-l transmit și să-l influențez asupra nimănui. Legat de droguri, eu nu am consumat și nu folosesc niciodată droguri. Am o rețetă de la medic care conține ***.

Ana Morodan este unul dintre cei mai populari influenceri din România. Are sute de mii de urmăritori pe paginile de socializare. Nu este prima dată când are parte de incidente în trafic, despre care ea a povestit în fața camerelor de filmat.

