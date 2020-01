Muzicieni din Cluj și Arad, izolați la domiciliu după un turneu de 50 de zile în China. „Nu am fost informați de coronavirus”

Mai mulţi muzicieni din Cluj şi Arad, care s-au întors din China sunt izolaţi la domiciliu pentru 14 zile. Iasmina Breşneni, instrumentist, a declarat, pentru Mediafax, că după turneul din Wuhan nimic nu le-a atras atenţia artiştilor şi au aflat de coronavirus doar când au ajuns acasă. În turneu au fost 50 de muzicieni din șapte orașe - Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Brașov, București și Constanța.

Iasmina Breşneni este artist instrumentist la Filarmonica Arad. În luna decembrie şi-a luat concediu fără plată şi a plecat, împreună cu artiştii ai Filarmonicii „Banatul” din Timişoara şi din alte oraşe, într-un turneu de 50 de zile în China. Au ajuns şi în regiunea Wuhan, dar nimic nu le-a dat de bănuit că ar fi în pericol, a declarat, artista.

„Turneul în China a început în data de 3 decembrie şi s-a terminat în data de 20 ianuarie. Nu am ştiut, la început, absolut nimic despre virus şi nici nu exista acea problemă de care am auzit abia când am ajuns acasă. Am fost în acel oraş, dar am fost la început, pentru a pune viza de şedere. Am stat o zi. În perioada în care s-a declanşat virusul nu am trecut pe acolo. Oamenii acolo merg cu măşti pe stradă pentru că aerul este poluat şi majoritatea poartă pe stradă sau în încăperi acele măşti, ceea ce am făcut şi noi. Am purtat măşti pentru a ne feri de aerul poluat”, a declarat, pentru Mediafax, Iasmina Breşneni, artist instrumentist Filarmonica Arad

Potrivit artistului, pe niciun aeroport grupul artiştilor români nu a fost anunţat despre pericolul cronavirusului din China, iar acum, odată ajunşi acasă, artiştii spun că nu înţeleg panica.

„Nu m-am speriat absolut deloc. Nu ştiu de ce lumea din jur este panicată. Nu e nevoie să fie panică. Toţi suntem bine, suntem chiar fresh, bucuroşi că am ajuns acasă, toată lumea este în regulă. Am fost la DSP şi ni s-au făcut controale, analize, totul este foarte bine. Vom sta 14 zile acasă sub observaţie medicală să fie totul în regulă. Trebuie să ne luăm zilnic temperatura”, a mai spus instrumentistul.

Iasmina Breşneni a povestit că în China artiştii români au avut 30 de spectacole.

Directorul DSP Cluj: Doi artişti din Cluj sunt izolaţi la domiciliu

„Totul a fost deosebit de frumos. Mi-am luat concediu fără plată de la Filarmonică, am plecat într-un schimb de experienţă cu ceilalţi colegi şi am făcut aceeaşi muncă pe care o depun şi la Arad. Toţi suntem bine şi ne-am mirat că, nici nu am ajuns bine şi am văzut tot felul de ştiri, de panică. Noi toţi suntem bine şi fericiţi că am ajuns acasă, şi, cel mai important, suntem sănătoşi. Nu am trecut pe nicăieri prin nici un fel de filtru. În aeroportul Frankfurt am stat vreo trei ore şi nu s-a întâmplat nimic. Se ştia că tot grupul vine din China şi... nimic. N-am fost informaţi de virus, nici în Germania, nici în altă parte. Nici măcar în China. Noi nu am fost în zilele acelea afectate. Nici măcar în ultimele zile de turneu nu am ştiut despre acest virus. Totul s-a întâmplat acasă, când am ajuns în România a fost ştirea. Nici măcar în Frankfurt nu a fost lume cu măşti sau lume panicată”, a mai spus artista.

Directorul DSP Cluj, Mihai Moisescu, a declarat, vineri, corespondentului Mediafax că doi artişti din Cluj sunt izolaţi la domiciliu pentru 14 zile, după ce s-au întors din turneul din China şi dacă vor avea simptome de febră sau tuse cei doi vor fi transferaţi la Spitalul de Boli Infecţioase.

„Doi muzicieni clujeni, care s-au întors din turneul din China, sunt auto-izolaţi la domiciliu pe o durată de 14 zile. Starea lor de sănătate este foarte bună, am vorbit cu ei. Dacă în această perioadă vor prezenta simptome de febră, tuse sau dificultăţi la respiraţie, vor trebui să apeleze 112 şi vor fi transferaţi al Spitalul de Boli Infecţioase Cluj-Napoca”, a spus Moisescu.

Cei doi muzicieni nu sunt angajaţi ai Filarmonicii „Transilvania” sau ai Operei Naţionale Române ci ar fi vorba, se pare, de un student instrumentist şi de fost angajat al Operei Maghiare, care e pensionar.

Zece oraşe din China au fost puse în carantină de autorităţi, ca măsură de a precauţie pentru opri răspândirea noului coronavirus depistat iniţial la Wuhan din provincia Hubei, care până în acest moment a ucis 25 de persoane, iar peste 830 de oameni au fost infectaţi.

Editor web: Liviu Cojan