Nicușor Dan: Discut cu angajații STB, dar nu prin intermediul „acestui lider penal”

Nicușor Dan a vorbit joi seara, la Digi24, despre greva de la STB. Primarul general spune că hotărârea instanței este executorie și că cine nu o respectă comite o infracțiune. „Nu vreau să ajungem la momentul în care să individualizăm persoană cu persoană”, în cazul în care decizia luată de Tribunalul București nu va fi respectată de șoferii și vatmanii societății de transport. De asemenea, primarul general al Capitalei a mai spus că dorește să aibă un dialog cu angajații STB, „dar nu prin intermediul acestui lider penal”, făcând trimitere la Vasile Petrariu, șeful sindicatului.

Nicușor Dan: Prima soluție (pentru bucureșteni - n.red.) este cea pe care a pronunțat-o instanța. Aceasta a spus că greva este nelegală și trebuie reluată în totalitate activitatea de transport public. Este o decizie de instanță, poate să fie atacă cu apel, dar ea este executorie.

Din acest moment, orice persoană care nu respectă o decizie executorie a instanței de judecată, săvârșește o infracțiune. Și nu vreau să ajungem la momentul în care să individualizăm persoană cu persoană, persoanele care săvârșesc această infracțiune.

Din momentul în care Tribunalul București s-a pronunțat, decizia este executorie, obligatorie pentru orice șofer și vatman din STB. În situația în care nu o aplică săvârșesc o infracțiune.

În continuare, liderul de sindicat, domnul Petrariu, circulă din depou în depou și amăgește șoferii și vatmanii STB. Le spune tot felul de lucruri, inclusiv că această hotărâre n-ar fi executorie.

O spun cu toată responsabilitatea, este o hotărâre executorie, și de mâine dimineață, cine nu va ieși (pe traseu - n.red.), o să răspundă.

Ăsta este un aspect al problemei. Al doilea aspect al problemei este că suntem deschiși la dialog cu oricine din STB, dar nu prin intermediul acestui lider penal. Acest lider care a incitat la o grevă total nelegală, pentru motive pentru care s-a pronunțat azi instanța de judecată, și care continuă să incite la nerespectarea unei hotărâri judecătorești.

Da, vom avea dialog, evident că într-o instituție care a fost subfinanțată ani de zile există probleme, noi încercăm să rezolvăm aceste probleme. Am stabilizat financiar această societate, care în momentul în care am preluat-o avea un risc de insolvență și de faliment. În momentul ăsta, datoriile pe care le are sunt eșalonate și nu mai există acest risc.

Pentru că în această societate sunt bani publici, nu vom înceta procesul de eficientizare. Adică, ne vom uita la consumul de combustibil, pentru că este un serviciu public ne vom uita la ora la care pleacă șoferii, la graficul la care pleacă șoferii și vatmanii din autobaze și din depouri, ne vom uita la acele sporuri de salarii pentru chemarea șoferilor din zile libere, când erau alți șoferi disponibili – și ăsta e un lucru care a deranjat.

Toate aceste acțiuni de eficientizare a activității se fac pentru ca banii care îi dau bucureștenii, să se ducă într-un serviciu de calitate și sunt asumate de coaliția care are majoritate în Consiliul general, și, deci, în consiliul de administrație al societății.

Plângerea penală este deja depusă, pentru acțiunile de ieri până azi, și acum, în urma acestor instigări de azi va fi completată mâine.

Vinovatul în întregime pentru acest scandal este liderul de sindicat – Petrariu, și ceilalți lideri de sindicat care îl acompaniază.

Ei vor să întrerupă acest proces de eficientizare a activității din STB – pe scurt. Dar, dincolo de ce vor dumnealor să obțină, noi avem mai multe legi în România, care spun: 1 – În stare de alertă nu se fac greve, suntem în stare de alertă; 2 – și asta e cel mai dureros pentru bucureșteni, chiar dacă nu ești în stare de alertă și vrei să faci o grevă, trebuie să parcurgi niște pași preliminari, printre care anunțul pentru opinia publică, cu o perioadă înainte, ca oamenii să știe că nu o să aibă transport, să știe să-și contramandeze lucrurile unde vor să ajungă; și 3 – pentru că e un serviciu public esențial, trebuie să asiguri o treime din serviciu.

Faptul că liderii sindicali au incitat la încălcarea acestor legi și acum continuă să incite la nerespectarea unei hotărâri judecătorești, asta este în mod clar o infracțiune.

Și dincolo de infracțiune, este o pagubă de 3 milioane de lei pe zi, pe care sindicatul o produce operatorului de transport, drept pentru care, operatorul de transport STB se va îndrepta în instanță împotriva lor.

Eu sper, și de mâine dimineață vom face toate demersurile pentru a avea comunicarea corectă cu șoferii și cu vatmanii, le transmit, încă o dată, că nu avem nimic cu ei și sunt deschis la dialog, dar nu prin acei lideri sindicali care i-au manipulat și i-au pus în situația să încalce legea, iar acum îi incită să comită infracțiuni. Suntem deschiși să optimizăm această societate, și mâine dimineață, de la prima oră, vom avea comunicarea cea mai optimă pe care putem noi să o avem cu toți oamenii care lucrează la STB, pentru ca activitatea să fie reluată.

