STB le cere angajaților să revină imediat pe traseu. „Ignorarea deciziei judecătorești poate genera dosare penale”

Societatea de Transport București le cere angajaților „în mod public” să respecte decizia Tribunalului de suspendare a grevei și să revină de urgență pe traseu. „Ignorarea deciziei judecătorești poate genera dosare penale”, atrage atenția STB, care avertizează că există posibilitatea ca greva să continue și vineri.

„Ca urmare a hotărârii Tribunalului București prin care instanța de judecată dispune suspendarea grevei declanșate la Societatea de Transport București STB SA și reluarea de îndată a activității, angajații societății au obligația de a respecta decizia instanței și de a ieși în traseu conform itinerariului și foii de parcurs.

Din verificările efectuate, s-a constatat că personalul implicat în această grevă ilegală care a imobilizat astăzi Capitala, refuză să-și reia activitatea. Există posibilitatea ca această grevă să continue și mâine, liderii sindicali punând presiune pe salariații STB SA pentru a nu-și îndeplini sarcinile de lucru. Desconsiderarea nevoilor bucureștenilor din zona metropolitană și ignorarea cu bună știința a unei decizii judecătorești poate genera dosare penale pentru personalul implicat în această acțiune.

STB SA face apel la simțul de responsabilitate al angajaților săi și le solicită în mod public acestora să reia imediat activitatea de transport public. De asemenea, îi asigurăm pe bucureșteni că vom lua toate măsurile legale posibile pentru revenirea la normalitate”, se arată în comunicatul transmis joi seara de Societatea de Transport București.

Șoferii STB refuză să revină pe traseu, în ciuda deciziei Tribunalului

Angajații STB refuză să revină pe traseu, în ciuda deciziei Tribunalului de suspendare a grevei. Potrivit liderului de sindicat Vasile Petrariu, astăzi este exclus ca autobuzele, troleibuzele și tramvaiele să mai circule. „Nu am primit încă nicio decizie, nicio comunicare de la tribunal, doar am văzut la televizor”, spune acesta.

„Nu am primit încă nicio decizie, nicio comunicare de la tribunal, doar am văzut la televizor. Dacă asta va fi decizia, îi vom informa pe oameni şi oamenii vor decide ce au de făcut. Suntem obligaţi să-i informăm, iar oamenii vor decide, pentru că şi până acum noi nu am avut treabă cu acest conflict. S-a tot vehiculat că e grevă, dar nu, nici pe departe, pentru că nici nu aveam cum să facem grevă. Îi vom informa pe oameni şi rămâne la latitudinea lor, desigur”, a afirmat Vasile Petrariu.

Anterior, liderul sindicatului reprezentativ din STB a subliniat că nici conducerea STB şi nici Primăria nu au contactat angajaţii în timpul zilei de joi pentru a rezolva conflictul. Cu toate acestea, primarul Nicușor Dan spune că este în continuare deschis dialogului, însă până în prezent nu a primit niciun răspuns de la vreun sindicalist la invitaţia de a dialoga.

Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele din București nu au circulat deloc joi, după ce șoferii STB au intrat în grevă. Ei cer salarii mărite, condiții mai bune de muncă și demisia directorului general. Mii de oameni, care au plecat de acasă la prima oră, au rămas blocați în stațiile în care mijloacele de transport nu au mai ajuns.

