Noi reguli pentru trotinetele electrice: MAI a pregătit sancțiuni uriașe pentru cei care încalcă regulile

Trotinetele electrice intră în legalitate. Ministerul de Interne vrea ca circulația pe trotuar să fie interzisă, iar conducătorul să aibă cel puțin 14 ani. De asemenea, trotineta va fi considerată vehicul, iar poliția va putea să-i sancționeze pe cei care încalcă regulile. Amenzile prevăzute în proiect nu sunt deloc mici: între 6 și 8 puncte de amendă. În prezent, valoarea unui punct de amendă este de 145 de lei.

Maria Moiș, jurnalist Digi24: Cel puțin în ultimii 2 ani, Bucureștiul a fost împânzit de sute de trotinete electrice, care pot fi închiriate foarte ușor cu o aplicație de pe telefonul mobil. În viitor, cei care vor să le folosească trebuie să știe că vor avea voie doar pe pistele de bicicletă, acolo unde există această posibilitate.

În lipsa pistelor, cei care au trotinete pot circula inclusiv pe drum - cu condiția ca pe acel tronson să nu fie permisă o viteză mai mare de 50 de kilometri la oră. Este propunerea Ministerului de Interne care vrea să legifereze circulația trotinetelor pe drumurile publice.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt la Poliția Română: „Prin proiect se propune ca trotineta să fie definită ca vehicul cu 2 sau trei roți prevăzută pentru transportul unei singure persoane. Viteza minima prin construcție să fie de 6 km/oră și cea maximă de 25 de km/h.”

Comunitatea conducătorilor de trotinete electrice din București, cu peste 7.000 de membri, este împotriva impunerii unei limite de viteză.

Mihnea Răducu, reprezentant al comunității We are electric: „Odată pentru că în momentul de față sunt multe trotinete care pot atinge 28-30-35-40 km/oră și a doua oară: nu poți să interzici existența unui obiect care deja există prin limitarea în definiție.”

Vârstă minimă pentru conducerera trotinetelor electrice

Zece zile au la dispoziție toți cei care vor să adauge propuneri la proiect pus în dezbatere de Ministerul de Interne. Dacă el va rămâne în forma actuală, cine va dori să folosească o trotinetă electrică va trebui să aibă minimum 14 ani. Și până la 16 ani este obligatorie casca de protecție.

În ultimii trei ani, în toată ţara, au fost aproape 200 de accidente în care au fost implicați posesori de trotinete. Un om a murit și alţi aproape 200 au fost răniţi. Conducătorii de trotinete cer ca în Codul Rutier să fie prevăzute măsuri de siguranță indiferent de vârsta conducătorului.

Mihnea Răducu, reprezentant al comunității We are electric: „Folosirea obligatorie a căștii și a vestei reflectorizante în timpul circulației pe carosabil, deoarece trotineta nu e la fel de vizibilă ca bicicleta, care are roțile mult mai mari ca trotineta electrică.”

Șoferii se plâng de cei care merg cu trotinetele

Mulţi şoferi se plâng acum de cei cu trotinete electrice.

Șoferiță: Nu sunt atenți la circulație, nu sunt atenți la mașini, nu dau prioritate, pur și simplu sar în fața mașinii. Eu mergeam, el mergea tot pe banda din dreapta și a trebuit să depășească ceva și mi-a sărit în fața mașinii fără nimic.

Șoferii: Sunt cam agresivi în trafic, cred că lumea trebuie să le acorde prioritate în orice condiții.

Șofer: În general ei sunt ok, își păstreză pe unde trebuie să meargă, ideea că nu sunt luminați cum trebuie față de un biciclist și nu îi vezi.

Polițiștii spun că au consultat și legislația altor țări înainte să propună schimbarea legii. Circulația trotinetelor este permisă in Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Italia, Franța și Italia, dar interzisă în Marea Britanie.