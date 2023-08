O femeie care a mers la spital pentru că avea dureri de cap a fost tratată pentru sinuzită, dar apoi a aflat că are cancer

Managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi, dr Lucian Eva, subliniază importanţa unui diagnostic corect şi a unor tratamente prompte administrate la timp, medicul prezentând cazul unei femei de 74 de ani, din judeţul Hunedoara, căreia i-a fost descoperită o tumoră cerebrală de 9 centimetri.

Potrivit managerului Spitalului de Neurochirurgie, înainte de a ajunge la Iaşi, femeia a fost la mai mulţi medici din alte centre medicale din ţară, care nu au reuşit să îi stabilească un diagnostic clar.

"Aveam o durere groaznică de cap, care nu-mi trecea cu nimic. Am mers la spital, fără a spune copiilor. Am fost internată la Petroşani, de două ori, unde mi-au administrat perfuzii pentru durere. Dar nu s-a rezolvat mare lucru. Mi s-a spus că nu depinde de ei şi că nu au ce să-mi facă. Am fost şi la Bucureşti, unde mi-au făcut un CT (computer tomograf - n.r.). Nu mi-au dat nicio şansă. Aici, la Iaşi, mi s-a spus că trebuie să fiu operată şi că e foarte dificil. Toată lumea este cumsecade, toate asistentele, toată lumea", a povestit pacienta Ana Ciobanu, citată de Agerpres.

Specialiştii ieşeni au decis să utilizeze aparatul de radiochirurgie stereotactică de tip, Gamma Knife, care se găseşte doar în acest laborator din Spitalul de Neurochirurgie.

După o serie de investigaţii amănunţite, hunedoreanca a fost diagnosticată cu o tumoră pe creier. În timpul investigaţiilor s-a constatat şi că această tumoră este o leziune secundară şi că are cancer în altă parte a corpului.

"Continuăm să demonstrăm angajamentul faţă de pacienţi şi să oferim servicii medicale de înaltă calitate, salvând vieţi şi restabilind speranţa în sufletele celor aflaţi în suferinţă. După ce a fost consultată în mai multe clinici din ţară, a ajuns în sfârşit la noi, cu o leziune tumorală la baza craniului, dificil de tratat chiar şi pentru posibilităţile noastre, care nu sunt puţine. Având în vedere că localizarea şi tipul de tumoră erau puţin particulare, ne-am pus reale întrebări în ceea ce priveşte anatomia patologică. Am descoperit că este o leziune secundară, probabil un cancer provenit din altă parte a corpului. Am iniţiat deja procedura de radioterapie fracţionată în acest caz, adică mai multe şedinţe pe parcursul a câtorva zile. Urmează să obţinem rezultatul anatomopatologic. După aceasta, va trebui să fie tratată într-un centru oncologic pentru patologia de fond. Cazul este o dramă pentru un pacient care a fost tratat iniţial ca o sinuzită. A trecut prin mai multe clinici până am reuşit să-i punem un diagnostic corect. Acum, are un diagnostic şi un tratament. Noi credem că îi putem îmbunătăţi calitatea vieţii şi să o sprijinim să treacă mai uşor prin aceste momente critice din viaţa domniei sale", a declarat dr Lucian Eva.

