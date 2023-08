O fetiță a ajuns la spital după ce o masă de ping-pong a căzut peste ea, la un loc de joacă din București

O masă de ping-pong a căzut peste o fată de 12 ani, într-un parc din sectorul 4 din București. Fata a fost dusă la Spitalul Marie Curie, cu fractură la un picior. Reprezentanții primăriei au închis locul de joacă, dar au refuzat să comenteze incidentul.

Masa de ping-pong ar fi căzut peste fetița de 12 ani în momentul în care mai mulți copii s-ar fi urcat pe masă. Copila are acum o fractură la picior. Localnicii nu sunt surprinși de producerea acestui accident, spun că au făcut nenumărate sesizări în legătură cu neregulile din spațiul de joacă.

Ce spun martorii:

"Nu se ia în considerare absolut nimic."

"Poate acum cu chestia asta o să ia niște măsuri mai mari. Masa asta de ping-pong este sudată de 2-3 zile."

"Eu am văzut exact când a căzut. Am constatat ce s-a întâmplat pentru că fetița țipa și am luat telefonul, am chemat poliția pentru că ceilalți copii erau deja în stare de șoc și tremurau".

"Când am văzut că țipă am venit și am luat-o în brațe până a venit un băiat să o lege la picior."

Reprezentanții Primăriei Sectorului 4 au reacționat printr-un comunicat de presă. Ei spun că sunt în legătură în legătură permanentă cu medicii care se ocupă de îngrijirea copilului. Până la finalizarea anchetei în curs, locul de joacă în care a avut loc incidentul va rămâne închis, mai precizează primăria.

În urmă cu câteva zile prefectul Capitalei, Rareș Hopincă a anunțat că va face verificări în toate locurile de joacă.

