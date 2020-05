O mașină în care se afla o familie cu un copil, spulberată pe jumătate de un TIR. Mărturia șocantă a polițistului care a văzut totul

Un polițist constănțean aflat în timpul liber a fost unul dintre martorii unui grav accident în care un copil de un an și părinții acestuia și-au pierdut viața. Tragedia a avut loc în județul Galați. Omul legii a încercat să ajute victimele, dar pentru acestea era prea târziu. Marcat de cele întâmplate, polițistul a scris un mesaj pe pagina sa de socializare. "Astăzi am îmbătrânit minim 10 ani și pentru prima oară m-am simțit neputincios. Am pierdut o luptă la care nu aveam sorți de izbândă."

Darius Victor Maftei merge spre Iași în interes personal, când în fața lui mașina în care se afla o familie a intrat pe contrasens și s-a izbit cu putere de un tir. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat pe câmpul de la marginea drumului. Agentul de poliție a sărit să ajute victimele, dar din păcate eforturile lui au fost zadarnice.

Darius Victor Maftei, agent de poliție: Sunt imagini pe care nu aș fi vrut să le văd și sper din tot sufletul să nu le mai revăd sau să nu le mai retrăiesc.

Am ajuns la câteva secunde după impactul dintre o mașină și un camion. Nu știam ce s-a întâmplat, efectiv, am văzut de la distanță mașinile răsturnate pe marginea drumului.

Din păcate nu prea am avut ce să facem pentru că cele trei persoane din mașină nu aveau semne vitale. În afară de femeia aflată pe scaunul din dreapta care era extrem de încarcerată ea și celălalt șofer. Femeia avea niște semne, să zicem. Respira destul de greu, dar se afla în viață.

Copilul de pe scaunul din spate, care se afla pe un scaun special care, practic, s-a rupt în momentul impactului, celelalte erau încarcerate.

Copilul și tatăl său au murit pe loc. Grav rănită, mama în vârstă de 23 de an a fost transportată la spital, dar pe drum a murit. Șoferul tirului a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ. Polițiștii spun că cel mai probabil, șoferul autoturismului a adormit la volan.

Un accident de genul acesta este foarte, foarte grav. Până să plec de la locul accidentului adrenalina și-a spus cuvântul.

Nu am stat prea mult să mă gândesc efectiv la ce simt, dar este greu.

Somnul este cel mai periculos dușman. Este un drum foarte periculos și care se circulă haotic, cu viteză. Trebuie să fii nu sută la sută, o sută zece la sută atent pe drumul respectiv.

