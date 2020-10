Orban, despre șeful Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor: Nu am avut informaţii legate de falsul în privinţa diplomei

Premierul Ludovic Orban spune că nu avea informaţii referitoare la diplomele false ale fostului preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Laurenţiu Baranga. Declarația vine după ce la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor au fost făcute percheziții. Anchetatorii au informații potrivit cărora oficialul și-ar fi falsificat diploma de bacalaureat.

„Ieri am avut demisia pe masă. Am solicitat Ministerului Finanţelor demisia pe masă. Şi-a dat demisia, el nu mai este preşedinte. Era într-o funcţie publică. Nu cunosc detaliile, vă mărturisesc că nu am urmărit cu foarte mare atenţie. A fost evaluată această numire, am aplicat toate procedurile de evaluare a candidaturii. Nu am avut această informaţie legată de falsul în privinţa diplomei. Şi am înţeles că e vorba de toate diplomele”, a spus premierul.

Laurențiu Baranga și-ar fi falsificat diploma de bacalaureat și, astfel, ar fi indus în eroare mai multe instituții publice.

Prejudiciul reclamat până în prezent este de peste 640.000 de lei.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice-I.G.P.R., sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, fac percheziții la domiciliul lui Laurențiu Baranga din Râmnicu Vâlcea.

El este cercetat pentru înșelăciune. Operațiunea beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române.

"Persoana în cauză este cercetată pentru inducerea și menținerea în eroare a mai multor instituții publice, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate și care ulterior au fost desființate de către instanțele judecătorești competente.

Facem precizarea că, în baza documentelor de studii falsificate, persoana cercetată a ocupat o funcție importantă în cadrul unei instituții publice, activează în cadrul unor instituții de învățământ superior, iar în prezent deține o funcție publică de rang înalt.

Prejudiciul reclamat până în prezent este de peste 640.000 de lei, reprezentând indemnizațiile brute încasate de la unii angajatori, urmând a fi completat în funcție de întregul material probator ce se va administra în cauză", a precizat Poliția Română.

