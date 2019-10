Parcare imensă ilegală în mijlocul Pădurii Băneasa, printre arbori

În lipsa locurilor de special amenajate, Pădurea Băneasa este transformată într-o imensă parcare, la fiecare sfârșit de săptămână. Vizitatorii Grădinii Zoologice sunt nevoiți să își lase mașinile pe o alee din pădure. Un parcagiu le ia și bani bucureștenilor care parchează pe spațiul verde. Cel puțin 5 lei costă un loc printre copaci. Mai grav e că toată afacerea se derulează sub ochii Poliției Locale.

Maria Moiș, jurnalist Digi24: Pădurea este a ta, păstrează-o curată. Este mesajul care te întâmpină la intrarea în Pădurea Băneasa. Este adevărat că cei care administrează zona nu au specificat clar că șoferii nu au voie să parcheze printre copaci.

În lipsa locurilor de parcare, puțin după ora 12:00 zeci de mașini erau deja lăsate pe o alee din pădure. Arborii țineau loc de marcaje. Un domn te direcționează contra cost către parcarea eco....

Camera ascunsă, discutie reporter- parcagiu:

Reporter: Suntem acolo în rond.

Parcagiu: Chemați-l încoace, haideți.

Reporter: Unde o punem?

Parcagiu: Uite aici pe alee. Hai chemați-l aici aproape.

Reporter: Cât e tariful? 5 lei?

Parcagiu: Cât vreți.

Totul se întâmplă sub ochii polițiștilor locali, care se aflau pe teren, teoretic în msiune, dar stăteau în mașină.

Discutie polițist local – reporter:

Reporter: Vreau să vă întreb oficial, am văzut că este un domn care încasează.

Polițist local: Luați legătura cu purtătorul de cuvânt al Poliției locale.

Când a văzut camerele de filmare, parcagiul s-a făcut nevăzut. Șoferii admit că i-au dat banii pentru că nu aveau unde lăsa mașinile.

Femeie: Nu sunt locuri unde să parcam. Acuma am venit.

Bărbat: E vina autorităților. Am încercat dar nu am unde, tocmai în capătul la autostadă sunt singurele locuri.

Reporter: Cine v-a indrumat aici?

Bărbat: Un domn de aici, bănuiesc că se ocupă de parcare.

Reporter: Cât ați plătit?

Bărbat: 5 lei spunea parcă?

Bărbat: Trebuie puțină ploaie să crească mașinile, nu am ce să zic.

Polițiștii Locali au luat măsuri abia după ce au fost sesizați...

Polițist local: Bună ziua! Am să vă rog să nu mai intrați aici. Da? Mergeți mai în față sau mai în spate.

Șofer: A trebuit să improvizăm și să parcăm pe carosabil, nu am avut încotro. E o problemă cu locurile de parcare. Dar știți cum e românul, se descurcă.

În fiecare weekend sute de persoane vizitează Grădina Zoologică din Băneasa.

