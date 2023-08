Pedepse blânde pentru accidente mortale. Cum motivau judecătorii condamnările cu suspendare înainte de Legea Anastasia

50.000 de șoferi care au provocat accidente sau au comis alte infracțiuni în trafic nu au primit nici măcar o zi de închisoare. Chiar ministrul Justiției spune că jumătate dintre condamnările cu suspendare, aflate acum sub supravegere, sunt infracțiuni în trafic. De exemplu, un șofer care a ucis doi tineri într-un accident și avea o alcoolemie de 2 la mie a primit... trei ani cu suspendare. E rezultatul faptului că România are doar de o lună și jumătate „Legea Anastasia”, care prevede pedepse cu executare pentru șoferii care produc accidente mortale, fiind sub influența alcoolului sau a drogurilor.

Ioana Ciurlea, jurnalist Digi24: Un șofer a primit 2 ani și 5 luni de închisoare cu suspendare, după ce a ucis în urma unui accident o fată de 19 ani. A condus cu o alcoolemie de 1 la mie și cu o viteză de 120km/h în localitate. Judecătorii care i-au dat pedeapsa cu suspendare au scris în motivare că „șoferul și-a recunoscut faptele”, ceea ce l-a scăpat de condamnarea cu executare.

Mai mult, pentru magistrați a contat și faptul că bărbatul nu mai fusese condamnat dar și faptul că „era angajat în muncă și avea o bună conduită în familie și în societate”.

În aceeași motivare, judecătorii au menționat că fata de 19 ani care a murit în urma accidentului a urcat în mașina bărbatului deși știa că el băuse.

Tot o pedeapsă cu suspendare a primit și un șofer care a ucis 3 tineri și a răniți alți 6 pentru că a condus aproape în comă alcoolică, având o alcoolemie de 2 la mie. Judecătorii din Bârlad i-au dat 3 ani de închisoare cu suspendare, tot pentru că și-a recunoscut vina.

De o lună și jumătate avem o lege mai dură cu șoferii care urcă la volan beți, drogați sau fără permis și provoacă accidente mortale. Ei nu mai pot primi pedepse cu suspendare, ci e obligatoriu să fie condamnați la închisoare cu executare. Se numește „Legea Anastasia” și poartă numele unei fetițe de 4 ani care a fost ucisă anul trecut, într-un accident provocat de o femeie care conducea fără permis auto.

În cazul șoferului din 2 Mai, dacă și testele de sânge vor confirma că el era drogat în momentul în care a produs accidentul, judecătorii vor fi obligați sî îi dea o pedeapsă cu executare.

