Peste 1.000 de oameni au protestat la Ambasada Rusiei din București. Mesaje de solidaritate cu Ucraina

Peste 1.000 de oameni s-au adunat în fața Ambasadei Rusiei din București, pentru a protesta față de invadarea Ucrainei. Inițial, oamenii au mers la Ambasada Ucrainei, pentru a-și arăta solidaritatea.

Manifestație de solidaritate cu Ucraina la București. Deschide galeria foto

Participanţii afişează steagul Ucrainei, unul chiar de mari dimensiuni, dar şi mesaje precum „Stop Putin”, „No war”, „Peace Ukraine”, „Solidari cu oamenii din Ucraina. Fără război”, „We stand with Ukraine”.

O parte a celor prezenţi au intonat imnul Ucrainei şi s-au scandat, printre altele, „Asasin, Putin asasin” şi „Ucraina”.

La un moment dat, însărcinatul cu afaceri al Ucrainei în România, Rohovei Paun, a ieşit pentru a se adresa susţinătorilor. El le-a mulţumit celor prezenţi, care l-au întâmpinat cu aplauze, pentru susţinere şi gândurile pozitive.

„Sunteţi foarte pozitivi, sunteţi prietenii noştri, sunteţi alături de noi şi vă mulţumesc din suflet”, a spus el, potrivit Agerpres.

Participanţii au plecat ulterior în marş către Ambasada Rusiei la Bucureşti, iar coloana a fost întâmpinată de claxoane de susţinere ale celor aflaţi în trecere.

În faţa Ambasadei Rusiei, s-a scandat din nou atât în limba română: „Putin, nu uita, Ucraina nu-i a ta”, „Armata rusă afară”, „Solidaritate”, „Criminalii”, „Zelenski”, cât şi în ucraineană - „Ucraina este mai presus de toate”, iar participanţii au intonat din nou imnul Ucrainei.

De asemenea, a fost afişat un banner de mari dimensiuni cu mesajul „Putin, Ukraine is not your playground. Stop the war against Ukraine!”.

Editor : M.B.