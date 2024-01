După ce vicepreședintele ANCOM, Pavel Popescu, a spus, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, că aplicația chinezească Tik Tok este „o problemă de siguranță națională”, reprezentanții controversatei companii, care a fost deja interzisă pe telefoanele funcționarilor publici din multe țări, cer o întâlnire cu oficialii de la București. În luna mai a anului trecut, Consiliul Operativ de Siguranță Cibernetică a recomandat, pe baza unui raport al SRI, dezinstalarea și interzicerea aplicației chinezești pe telefoanele de serviciu. Recomandarea specialiștilor în siguranță națională nu s-a concretizat, însă. Pavel Popescu, vicepreședinte ANCOM, susține că este vorba despre lipsă de voință politică și de curaj.

„Le recomand tuturor românilor să nu își instaleze TikTok. Există dovezi clare că acea aplicație folosește datele într-un mod negativ”, a spus vicepreședintele ANCOM, la Interviurile Digi24.ro.

„Tik Tok este o problemă de siguranță națională. Este o aplicație nu doar nocivă, dar mai mult de atât, există dovezi tehnice că datele se duc și sunt folosite în niște servere de alte guverne. În România, pe acest subiect au existat niște recomandări foarte clare cu privire la folosirea acestei aplicații”, a spus oficialul ANCOM.

„Avem nevoie de curaj si mai mult decât orice argument tehnic, vă spun ca tată, că platformele sociale s-au transformat într-o mare de content aproape imposibil de manageriat. Și nu doar Tik Tok-ul. În condițiile în care eu ca tată îmi deschid o aplicatie, în condițiile în care eu nu am o lege, știu că este în discuție cea cu privire la consimțământ și salut această initiațivă legislativă a fostei mele colege Nicoleta Pauliuc, trebuie să ai o vârstă în condițiile în care contentul arată cum arată, adică un copil care are dexteritatea de a face absolut orice pe internet are parte de content sexual foarte explicit pe orice platformă, nu mai vorbesc de limbajul explicit”, a mai spus acesta.

Compania contestă acuzațiile vicepreședintelui ANCOM și spune că vrea o discuție cu Guvernul României.

„Niciun guvern nu are acces la datele utilizatorilor noștri și investim 12 miliarde de euro în Proiectul Clover, un proiect lider în industrie, care va asigura stocarea datelor utilizatorilor europeni în Europa, cu monitorizări și verificări independente de către experții în securitate cibernetică de la NCC Group. Primul nostru centru de date european este deja operațional în Irlanda. Suntem disponibili să ne întâlnim cu oficialii pentru a discuta orice îngrijorare și pentru a corecta percepțiile greșite.", a transmis, pentru Digi24.ro, un reprezentant al aplicației chinezești.

SRI recomandase interzicerea aplicației chinezești pe telefoanele de serviciu

Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică a luat în mai 2023 în discuție riscurile de securitate cibernetică asociate instalării și utilizării aplicației TikTok pe dispozitivele de serviciu din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

În cadrul ședinței Consiliului Operativ de Securitate Cibernetică (COSC), în calitate de organ consultativ aflat în coordonarea strategică a CSAT, ministrul Sebastian Burduja, a prezentat un raport tehnic privind riscurile de securitate cibernetică asociate instalării și utilizării aplicației TikTok, din care au rezultat următoarele elemente:

Termenilor de utilizare, se permite aplicației colectarea de informații de advertising direct de pe site-urile proprii prin integrarea unor utilitare de tip TikTok Advertising, precum TikTok Pixel;

aplicația poate colecta un număr mare de informații despre dispozitivul utilizatorului, printre care: SSID Wifi, numărul de model al telefonului, seria cartelei SIM, IMEI, citire SMS, Adresa MAC a dispozitivului, număr de telefon, date GPS, detalii despre alte conturi conectate la dispozitiv, acces complet la Clipboard (ceea ce poate genera riscuri de securitate cibernetică deoarece o mare parte dintre dintre aplicațiile Password Manager exploatează clipboard);

aplicația urmărește utilizatorii, chiar dacă aceștia au activată opțiunea Do Not Track; aplicația colectează automat date precum modelul dispozitivului, sistemul de operare, modele și ritmuri de apăsare a tastelor, IP, locație, conținut urmărit, istoric căutări, caracteristici ale conținutului postal, profiling de gen, vârstă etc;

aplicația își rezervă dreptul de a partaja date cu autorități publice;

aplicația colectează informații despre celelalte servicii și aplicații ce sunt instalate pe dispozitiv; poate efectua depanare de la distanță asupra aplicației, inclusiv executarea de noi procese; execută comenzi în Webview (poate duce la încărcarea de fișiere malware pe dispozitivul care găzduiește aplicația);

aplicația are un browser propriu încorporat cu funcții Javascript iar orice date introduse pot fi monitorizate.

Raportul tehnic prezentat de ministrul cercetării, inovării și digitalizării a fost elaborat de Centrul Național Cyberint al Serviciului Român de Informații, pe baza datelor și informațiilor rezultate din testarea aplicației Tiktok.

COSC a recomandat Directoratului Național de Securitate Cibernetică să emită o recomandare către autoritățile și instituțiile publice centrale și locale pentru dezinstalarea și interzicerea pe dispozitivele de serviciu a aplicației TikTok.

La vremea respectivă ministru al Digitalizării, Sebastian Burduja, a vorbit la Digi24 despre vulnerabilitățile și riscurile de securitate cibernetică legate de aplicația TikTok pe telefoanele de serviciu ale angajaților de la stat și a spus că pe baza analizelor se va lua o decizie, mai mult decât o recomandare, cu privire la interzicerea acestei aplicații pe respectivele dispozitive.

Acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

Aplicația chinezească a fost interzisă pe telefoanele de serviciu în SUA, la nivelul structurilor UE, în India, Canada, Marea Britanie, Taiwan, Pakistan și Afganistan.