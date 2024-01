Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, a spus la Interviurile Digi24.ro că există dovezi clare că aplicația Tik Tok folosește datele într-un mod negativ și nu recomandă instalarea acesteia. Tik Tok este o problemă de siguranță națională și ar trebui interzisă pe telefoanele angajaților statului, a mai spus acesta.

Pavel Popescu a explicat că în cazul în care există postări care afectează securitatea și siguranța cetățenilor, acestea produc un efect un cascadă.

„Le recomand tuturor românilor să nu își instaleze TikTok. Există dovezi clare că acea aplicație folosește datele într-un mod negativ”, a spus vicepreședintele ANCOM.

„Tik Tok este o problemă de siguranță națională. Este o aplicație nu doar nocivă, dar mai mult de atât, există dovezi tehnice că datele se duc și sunt folosite în niște servere de alte guverne. În România, pe acest subiect au existat niște recomandări foarte clare cu privire la folosirea acestei aplicații”

Alex Rotaru a întrebat dacă aplicația Tik Tok ar trebui interzisă pe telefoanele guvernamentale, după modelul altor țări care au introdus deja această măsură.

„Cu siguranță. Este o decizie care se ia politic, care nu mă privește în momentul de față. Ce pot să vă spun este că avem nevoie de curaj”, spune vicepreședintele ANCOM. „Platformele sociale s-au transformat într-o mare de content imposibil de manageriat”, consideră Pavel Popescu.

„Avem nevoie de curaj si mai mult decât orice argument tehnic, vă spun ca tată, că platformele sociale s-au transformat într-o mare de content aproape imposibil de manageriat. Și nu doar Tik Tok-ul. În condițiile în care eu ca tată îmi deschid o aplicatie, în condițiile în care eu nu am o lege, știu că este în discuție cea cu privire la consimțământ și salut această initiațivă legislativă a fostei mele colege Nicoleta Pauliuc, trebuie să ai o vârstă în condițiile în care contentul arată cum arată, adică un copil care are dexteritatea de a face absolut orice pe internet are parte de content sexual foarte explicit pe orice platformă, nu mai vorbesc de limbajul explicit”, a mai spus acesta.

Pavel Popescu a mai subliniat și faptul că ANCOM nu închide site-uri.

„Nu avem putere și nici bază să dăm site-urile jos. ANCOM nu închide site-uri peste noapte, nu dă jos postari din online”, a spus vicepreședintele ANCOM, la Interviurile Digi24.ro.

Editor : M.I.