Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, a declarat, la Digi24, în cadrul interviului „În Fața Ta” difuzat sâmbătă de la ora 14:00, că „e o întreagă dezbatere și confuzie în România despre impozitul progresiv”, dar există „cel puțin în două zone impozit progresiv”: la salarii și pensii. El de asemenea susține că „ordonanța trenuleț” acoperă ținta de deficit bugetar de 7% setată de Guvern în acord cu Comisia Europeană.

„Bugetul vine pe arhitectura creată de renumita «ordonanță trenuleț». Ordonanța trenuleț setează punctele de inflexiune peste care nu se poate trece. E o întreagă dezbatere și confuzie în România despre impozitul progresiv, dar România are în cel puțin două zone impozit progresiv.

Are impozit progresiv la impozitul pe salarii, pentru că are o scutire de 300 de lei la salariul minim, deci o cotă de impozitare de 38,5% la salariul minim, iar la celelalte salarii de 41,5%, și are și la pensii - o scutire de impozit până la 3.000 de lei dacă nu mă înșel, după care 10%, deci avem”, susține Adrian Câciu.

Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene spune că „ordonanța trenuleț” prevede un calcul care să acopere ținta de deficit bugetar de 7%.

„Eu mă aștept ca bugetul să vină cât de repede și fără surprize din perspectiva aceasta a fiscalității. M-am uitat atent pe ordonanța aceasta dată la finalul anului trecut, e acoperitoare pentru atingerea unei ținte de deficit de 7%.

Suplimentar, dacă ANAF își face ținta de colectare, așa cum a făcut-o în 2024, ar putea avea un spațiu fiscal mai mare, să vii cu o suplimentare la un moment dat, după rectificare pe anumite costuri ale statului, inclusiv pe investiții”, mai afirmă social-democratul.

