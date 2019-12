Adrian Țuțuianu refuză oferta lui Ciolacu de a se întoarce în PSD: Nu pot sta la masă cu Rovana, Mitralieră sau Manda

Vicepreședintele Pro România, Adrian Țuțuianu, a declarat joi, într-o conferință de presă, că nu se întoarce în PSD, după ce partidul și-a schimbat conducerea, pentru că ar trebui să stea la aceeași masă cu cei care l-au dat afară. „E o revenire în prim-plan a celor care erau servanții de serviciu ai lui Liviu Dragnea”, a spus Țuțuianu.

„Nu putem sta la masă cu personaje gen Rovana Plumb, Goe Plumb, cu Codrin Ştefănescu, Rădulescu Mitralieră, cu Manda care m-a exclus cu două mâini ridicate pe sus că am comentat prestaţia nevestei la Ministerul Muncii şi nu pot sta la masă cu un personaj cum e Zetea. M-a înfierat cu mânie proletară. Cu aceste figuri domnul Ciolacu nu va putea face o reformă a PSD”, a declarat vicepreședintele Pro România.

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susținea recent că își dorește întoarcerea în partid a celor excluși de vechile conduceri, printre ei, Adiran Țuțuianu, Marian Neacșu sau Sorin Grindeanu.

„Îi mulţumesc domnului Ciolacu pentru că mă invită pe mine, pe Neacşu şi pe Grindeanu să revenim în PSD. Eu am în construcţie un alt proiect, se numeşte PRO România, şi nu îmi place să mă plimb prin partide. În al doilea rând, domnul Neacşu este vicepreşedinte la ANRE, nu are voie să facă politică, şi domnul Grindeanu este preşedintele ANCOM, nu are voie să facă politică”, a mai spus Țuțuianu.

Totodată, Adrian Țuțuianu așteaptă ca Marcel Ciolacu să-și ceară scuze pentru unele afirmaţii făcute în spaţiul public de lideri PSD Dâmboviţa.

„Aşteptam ca domnul Ciolacu să meargă mai departe puţin şi să îşi ceară scuze şi aştept scuze şi de la foştii mei colegi din PSD Dâmboviţa, legat de tot felul de afirmaţii pe care le-au făcut la întrunirile cu oamenii sau prin publicaţiile lor locale în care am fost făcuţi trădători, securişti, statul paralel, în toate felurile, duşmanii poporului. A făcut o minimă reparaţie că a spus că am fost excluşi pe nedrept”.

