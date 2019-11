Adrian Năstase se plânge că nu poate să voteze: Mergeți să votați și în contul meu

Fostul premier Adrian Năstase a scris un mesaj pe blogul personal în care se plânge că nu poate să voteze din cauza condamnării care a fost completată și cu măsura interzicerii drepturilor de a fi ales sau de a alege pentru o perioadă de 5 ani. Năstase susține că este dovada că s-a urmărit „eliminarea” sa din viața politică și le transmite celor care pot să voteze să meargă la vot.

„Va rog insa sa mergeti voi sa votati si in contul meu”, scrie fostul premier.

„Asa cum stiti, Livia Stanciu si Ionut Matei au hotarat ca nu am voie sa aleg si sa fiu ales timp de cinci ani dupa executarea pedepsei cu inchisoarea. O davada in plus ca s-a urmarit eliminarea mea din viata politica.

De aceea, astazi nu voi putea merge sa votez.

Si sa votati cum as fi votat si eu”, este mesajul lui Adrian Năstase de pe blogul personal.

